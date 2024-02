Les scores de performances du processeur Snapdragon X Elite optimisé pour Windows 11 montrent que la puce Apple M3 pourrait avoir du souci à se faire. Qualcomm rattrape son concurrent.



Apple propose des processeurs aux performances élevées, tout en offrant une consommation d'énergie maîtrisée. Les récents M3 sont d'ailleurs de véritables bêtes de course. Rien d'étonnant à ce que Qualcomm, célèbre pour ses Snapdragon, cherche lui-aussi à proposer une puce du même acabit. Pour cela, le fabricant s'est rapproché de Microsoft afin de développer un processeur puissant optimisé pour Windows 11 : le Snapdragon X Elite. Il promet une autonomie record sur les PC portables et mise bien sûr sur l'intelligence artificielle, qu'il gèrerait 100 fois mieux que ses rivaux.

Sur le site de benchmarks Geekbench, on trouve des scores concernant un processeur Qualcomm appelé ZH-WXX, qui se trouve être le Snapdragon X Elite numéroté X1E80100. Il est intégré à un ordinateur sous Windows 11 en version 24H4 Insider Preview avec 32 Go de mémoire RAM. La puce comprend 12 cœurs au total, 8 d'un côté et 4 de l'autre, cadencés à 4,01 GHz par défaut. Les performances sont mesurées en mono-cœur et en multi-cœurs.

Les performances du processeur Snapdragon X Elite optimisé pour Windows 11 fait de l'ombre à l'Apple M3

Il y a 5 tests du Snapdragon X Elite sur Geekbench au moment de publier cet article. Nous parlons ici de celui qui a obtenu les scores les plus élevés. En mono-cœur, c'est-à-dire sur des tâches qui ne bénéficient pas de la présence d'autres cœurs, le processeur de Qualcomm obtient 2 574 points. En multi-cœurs, donc la performance combinée de tous les cœurs lors d'une tâche qui en sollicitent plusieurs, il atteint 12 562 points. C'est moins que ce que l'on avait constaté en fin d'année dernière, mais il s'agissait d'un test réalisé dans des conditions extrêmement optimisées, loin de la réalité des utilisateurs lambdas.

Le Snapdragon X Elite fait donc mieux que les puces Apple M1 et M2, ce qui n'est pas surprenant, mais moins que l'Apple M3. Sur un MacBook Pro 16 pouces, les scores de ce dernier sont de 3 181 en mono-cœur et 15 620 en multi-cœurs. Qualcomm n'est pas encore au niveau de son concurrent, mais il s'en rapproche fortement. D'autant que le test est fait sur une version bêta de Windows 11, par définition plus instable et moins bien optimisée que celle utilisée par la majorité des gens. Les scores en situation réelle devraient donc être plus élevés.