Intel lance le Core i9-14900KS avec une fréquence maximale de 6,2 GHz, un record

Intel vient de lancer sa nouvelle édition spéciale du processeur Core i9-14900KS, qui promet d'offrir les fréquences plus rapides au monde pour un processeur de bureau.

Le nouveau processeur Intel Core i9-14900KS, basé sur l'architecture Alder Lake de 12e génération, offrira une fréquence de 6,2 GHz sur trois de ses cœurs de performance, ainsi qu'une fréquence de 5,9 GHz sur trois de ses cœurs d'efficacité.

Le Core i9-14900KS sera un processeur en édition limitée, comme les précédents Core i9-9900KS et Core i9-10900KS, qui ont également été conçus pour offrir les vitesses d'horloge les plus élevées possibles. La nouvelle puce aura 16 cœurs et 24 threads, avec huit cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité, en utilisant le nouveau design hybride d'Intel.

Que sait-on du Core i9-14900KS ?

Le Core i9-14900KS supportera également la mémoire DDR5, PCIe 5.0 et Thunderbolt 4, ainsi que le nouveau socket LGA 1700 et le chipset Z690. La puce aura une fréquence de base de 3,5 GHz, et un boost tous cœurs de 4,6 GHz sur les cœurs performance et de 4,5 GHz sur les cœurs efficacité.

Toutefois, l'obtention de fréquences aussi élevées a un coût. Le Core i9-14900KS aura besoin d'une quantité massive de tension et d'énergie pour fonctionner à son maximum. Selon les premières fuites et les premiers rapports, la puce aura une tension par défaut de 1,5 V, un TDP PL1 de 150 W et un TDP PL2 de plus de 253 W. Cela signifie que la puce consommera plus de 400 W en charge, ce qui est nettement plus élevé que les CPU de la série Ryzen 7000 d'AMD, qui offrent des performances comparables avec une consommation d'énergie beaucoup plus faible.

Le Core i9-14900KS générera également beaucoup de chaleur, ce qui nécessitera une solution de refroidissement robuste pour le maintenir stable et l'empêcher de se dégrader au fil du temps. La puce aura probablement besoin d'un refroidisseur liquide AIO de 360 mm au minimum.

Ce qui est sûr, c’est que le Core i9-14900KS sera une bête de processeur, mais il sera aussi un produit de niche pour ceux qui veulent repousser les limites de la performance de leur PC. La puce sera officiellement lancée le 13 mars et aura probablement une disponibilité limitée et un prix élevé.