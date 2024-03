L’Intel Core i9-14900KS est overclocké à plus de 9,1 GHz dès sa sortie, un record historique

Le marché des processeurs a non seulement accueilli une nouvelle puce d’Intel, mais également un recordman. En effet, le Core i9-14900K a déjà pu dépasser la barre des 9,1 GHz dans un test de l’extrême.

Cette édition spéciale du nouveau processeur Intel Core i9-14900K a été overclockée par une équipe d'overclockers d'élite pour atteindre la vitesse stupéfiante de 9,1 GHz, établissant ainsi un nouveau record du monde. La carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore a servi de cadre à cet exploit historique, avec les overclockers Elmor, SkatterBencher, Shamino et Safedisk à la barre.

Elmor, qui a rejoint l'équipe ASUS, a poussé le processeur jusqu'à une fréquence impressionnante de 9117,75 MHz, tandis que Safedisk a établi trois autres records du monde dans des tests de référence. Évidemment, il ne s’agit pas de quelque chose que vous pourrez reproduire chez vous. Notons cette fois-ci qu'il s'agit d'un record officiel, contraiement au précédent record officieux qui avait lui aussi vu une puce Intel monter à 9,1 GHz.

La nouvelle puce Intel est poussée à l’extrême avec cet overclocking record

Les performances du processeur ont été amplifiées par un refroidissement à l'hélium liquide, qui a maintenu une température de -231°C et une tension de 1,85V. Pour rappel, le Core i9-14900KS possède 24 cœurs et 32 threads, répartis entre 8 P-Cores et 16 E-Cores, comme ses prédécesseurs, le Core i9-14900K et le Core i9-14900KF. Cependant, c'est la vitesse d'horloge qui distingue la variante K, avec une base de 6,2 GHz qui peut être encore augmentée, bien qu'Intel reconnaisse qu'elle ne surpassera pas toujours ses concurrents dans tous les cas de figure.

Le nouveau processeur poursuit l'héritage de la puce Raptor Lake de 13e génération, avec un nombre de cœurs et une taille de cache identiques, mais avec l'avantage supplémentaire d'une vitesse d'horloge plus élevée. Bien que le CPU Ryzen 9 7950X3D d'AMD dispose d'un cache total plus important, le Core i9-14900KS se distingue par sa vitesse impressionnante, mais surtout sa consommation très élevée. La puce fonctionne à 150 watts et culmine à pas moins de 253 watts en charge.

Ce Core i9-14900KS ne trouvera donc pas sa place dans toutes les configurations. Non seulement la puce est très chère et consomme beaucoup, ce qui poussera les utilisateurs à opter pour des alimentations plus onéreuses, mais les premiers benchmarks indiquent également qu’elle se fait distancer par les meilleurs processeurs d’AMD dans de nombreux titres.