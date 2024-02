AMD : les processeurs Ryzen Zen 5 arrivent dès la fin de l’année avec cette technologie de pointe

Les processeurs AMD Zen 5, attendus avec impatience, devraient marquer un tournant technologique en étant fabriqués selon le procédé en 3 nm de TSMC, promettant une amélioration significative des performances et de l'efficacité.

L'innovation chez AMD continue de transformer le paysage des processeurs, comme le montre la série Ryzen 7000. Ces processeurs, basés sur l'architecture Zen 4 et gravés en 5 nm par TSMC, ont établi de nouveaux repères en termes de performance pour les PC de bureau. Cette avancée prépare le terrain pour la prochaine génération de processeurs Zen 5 d'AMD, qui promettent d'aller encore plus loin avec une gravure en 3 nm.

Le passage à la gravure en 3 nm est une étape cruciale pour l'industrie des semi-conducteurs, reflétant les progrès technologiques permis par la collaboration entre AMD et TSMC. Cette évolution, qui positionne l'entreprise parmis les pointures de l'innovation dans le domaine des processeurs, a abouti à des puces plus performantes et plus efficientes, capables de répondre aux attentes dans divers segments, allant des ordinateurs personnels aux serveurs et appareils mobiles. Avec des acteurs comme Apple adoptant également le processus de 3 nm pour leurs nouvelles puces M3, cette tendance met en lumière le rôle essentiel de la finesse de gravure pour répondre aux besoins croissants en puissance de calcul.

AMD Zen 5 : sa production en 3 nm chez TSMC est prévue pour la fin de l’année

D'après un rapport publié par UDN, un média technologique chinois, AMD est sur le point de démarrer la fabrication de ses processeurs Zen 5 dans les usines de TSMC dès le deuxième trimestre 2024, avec une montée en cadence pour atteindre la production de masse au cours du troisième trimestre. Le passage à un procédé de fabrication en 3 nm est une évolution majeure, anticipée pour offrir une densité de transistors accrue et une efficacité énergétique améliorée. Ces avancées concernent plusieurs gammes de produits du fabricant, y compris les processeurs Ryzen Desktop “Granite Ridge”, Ryzen Mobile “Strix Point”, et EPYC Server “Turin”, marquant une étape significative dans l'évolution des technologies de semi-conducteurs.

Outre l'architecture Zen 5 standard dite “Nirvana”, AMD développe également les cœurs Zen 5C “Prometheus”, ciblant les segments à forte densité de calcul. Bien qu'une certaine confusion règne autour des processus de fabrication spécifiques à chaque architecture, la tendance générale vers des processus plus de gravure plus fins est claire. L'industrie anticipe avec intérêt les performances et les fonctionnalités améliorées que ces processeurs apporteront, notamment en termes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, consolidant ainsi la position d'AMD sur le marché des semiconducteurs.

Source : wccftech