Scandale chez Intel : des milliers de tests de performances sur les processeurs seraient falsifiés

L'organisme de standardisation SPEC a invalidé plus de 2 600 tests de performance de certains processeurs Intel, après avoir découvert des optimisations logicielles spécifiques qui ont artificiellement gonflé les résultats dans des conditions de test prédéfinies, mettant en lumière des problématiques de transparence sur les performances annoncées.

Intel continue d'innover dans le domaine des processeurs avec le lancement de sa nouvelle gamme Core Ultra, marquant une avancée significative dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les ordinateurs portables. La première vague de ces processeurs révolutionnaires, connus sous le nom de Meteor Lake, intègre des unités de traitement neuronal (NPU), spécialisées dans les tâches d'apprentissage automatique.

Par la même occasion, Intel a décidé de rénover l'identité de ses processeurs, en abandonnant les appellations Core i3/i5/i7/i9 qui dominaient le marché depuis 2008. Ce changement, symbolisant un “point d'inflexion” selon le directeur des communications mondiales d'Intel, introduit la série “Ultra” avec la génération Meteor Lake. Mais alors que ces innovations promettent d'ouvrir de nouveaux horizons technologiques, l'entreprise se retrouve confrontée à une controverse suite à l'invalidation de plus de 2 600 résultats de benchmarks de ses processeurs Sapphire Rapids par SPEC, due à des optimisations logicielles contestées.

Des milliers de tests de performance Intel remis en question par un organisme de standardisation

Le SPEC, acronyme de Standard Performance Evaluation Corporation, joue un rôle crucial dans l'évaluation objective des performances informatiques grâce à ses benchmarks, véritables tests pour les processeurs. Cependant, une récente découverte a jeté une ombre sur les résultats de certains processeurs Intel, notamment les Sapphire Rapids de 4ème génération de la famille des processeurs Intel Xeon Scalable. Le fabricant a optimisé son compilateur, un outil qui traduit le code pour le processeur, pour exceller dans ces tests spécifiques. Expliqué de façon plus simple, c’est comme si un élève connaissait les réponses d’un examen à l'avance.

Cette affaire souligne l'importance d'une évaluation honnête des technologies. En optimisant son compilateur de manière ciblée, Intel a pu améliorer artificiellement les scores de ses processeurs dans des benchmarks précis, remettant en cause la fiabilité de ces résultats pour refléter les performances réelles. En réaction, le SPEC a invalidé les résultats concernant un total de plus de 2 600 tests de performance pour préserver l'intégrité de ses benchmarks, rappelant l'importance de pratiques transparentes et éthiques dans la présentation des capacités technologiques.

