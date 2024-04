Qualcomm veut apporter l’IA au coeur de tous les PC, même les plus abordables, voici comment

Alors que les processeurs Snapdragon X Elite de Qualcomm, destinés aux ordinateurs portables Windows axés sur l'IA, sont de plus en plus attendus, le fabricant de puces a officiellement levé le voile sur une autre puce de la gamme, le Snapdragon X Plus.

Lors d'un événement de presse organisé aujourd'hui, Qualcomm a fourni les premiers détails concrets sur la puce Snapdragon X Plus, qui servira d'alternative légèrement plus modeste, mais toujours très performante au processeur X Elite haut de gamme dans les futures configurations d'ordinateurs portables sous Windows ARM.

Comme l’a dévoilé Qualcomm, la rumeur d'un processeur à 10 cœurs pour le X Plus s’est vérifiée. Cela représente deux cœurs de moins que les modèles Elite à 12 cœurs, mais les fiches techniques de Qualcomm montrent que le X Plus conserve une fréquence de 3,4 GHz pour les charges de travail multithread, juste en dessous des 3,8 GHz de l'Elite. Là où l'Elite haut de gamme prend de l'avance, c'est avec sa capacité à booster deux cœurs “prime” jusqu'à 4,2 GHz lorsque les contraintes thermiques et d'énergie le permettent. Une variante Elite de milieu de gamme portera seulement deux cœurs à 4,0 GHz, tandis que le modèle de base s'en tiendra à ce plafond de 3,4 GHz, comme le Plus.

Qualcomm amène l’IA sur les PC plus abordables

Sur le plan graphique, l'Elite est en tête avec un GPU intégré offrant des performances de calcul de 4,6 TFLOPs, contre 3,8 TFLOPs pour le GPU moins puissant de la puce X Plus. Cependant, la bonne nouvelle, c’est que les puces Elite et Plus intègrent toutes deux le dernier matériel d'accélération de l'IA de Qualcomm avec un NPU d'une capacité de 45 TOPS (trillions d'opérations par seconde). Ce seuil de 45 TOPS est crucial, car Microsoft l'a défini comme le minimum pour que les PC puissent être considérés comme des « PC IA », éligibles à des fonctions logicielles alimentées par l’IA.

Parmi les cas d’utilisation possible, Qualcomm cite notamment la génération de code pour les développeurs, la génération de musique dans Audacity ou encore le sous-titrage en direct dans OBS Studio, dans pas moins de 100 langues différentes.

Quand sortiront les ordinateurs propulsés par une puce Snapdragon X Plus ?

Qualcomm annonce officiellement que les premiers ordinateurs équipés de puces Snapdragon X Plus arriveront dès le second trimestre 2024, sans plus de détails. D’après les récentes fuites, on sait que les premiers ordinateurs portables qui pourraient les utiliser sont les Microsoft Surface, ou encore les Lenovo Thinkpad et Slim 7.

Les résultats des tests de référence qui ont fait l'objet d'une fuite et qui représenteraient les tests internes de Qualcomm dévoilent un petit écart de performances entre la puce Elite et la Plus. Dans Geekbench, l’Elite atteindrait environ 2 900 en single-core et jusqu'à 15 400 en multi-core, soit une différence de 18 à 20 % par rapport aux scores respectifs de 2 400 et 13 000 du Plus.

Cependant, ces chiffres restent extrêmement impressionnants et propulsent le X Plus sur le territoire des puces pour ordinateurs portables haut de gamme, au même niveau de performance que les dernières offres mobiles d'Intel et les processeurs de la série M d'Apple. En multicœur, on parle même de 10 % de puissance en plus par rapport au M3 des Mac.

D’après les chiffres officiels de Qualcomm, la puce offrira jusqu’à 37 % de performances supplémentaires par rapport aux processeurs concurrents, mais surtout une consommation réduire de pas moins de 54 %. Qualcomm fait ici référence à l’Intel Core Ultra 7 155H. L’autonomie de ces nouveaux PC sous Windows ARM devrait donc être excellente. Le Snapdragon X Plus devrait également permettre aux machines d’être connectées à jusqu’à trois écrans 4K HDR différents, et les ordinateurs seront compatibles Wi-Fi 7.