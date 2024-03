Le Snapdragon 8 Gen 4 arrivera en avance avec ces technologies inédites, voilà pourquoi ça pourrait tout changer

Ça y est, Qualcomm a annoncé quand arrivera son prochain processeur pour smartphones, dont on sait déjà qu’il embarquera de toutes nouvelles technologies qui devraient profondément modifier les performances de nos smartphones.

Qualcomm a dévoilé de nombreuses nouveautés à l’occasion du salon international MWC il y a quelques jours, et désormais, tous les yeux sont tournés vers les prochaines technologies qu’annoncera la société au cours des prochains mois. Parmi elles, une nouvelle puce Snapdragon haut de gamme pour les smartphones, qui promet déjà d’être révolutionnaire.

Pour l’instant appelée Snapdragon 8 Gen 4, la puce devrait cette fois-ci avoir droit à un autre nom, car Qualcomm compte changer son architecture. Comme lors de l’introduction des processeurs Ryzen d’AMD, des nouvelles puces Intel Core Ultra ou encore les processeurs M d’Apple, on peut déjà s’attendre à des changements beaucoup plus significatifs que la génération précédente.

Le Snapdragon 8 Gen 4 utilisera de nouveaux cœurs Oryon

Plutôt que de miser à nouveau sur des cœurs Cortex d’ARM, comme le faisait Qualcomm sur ses puces depuis plus de 10 ans, le Snapdragon 8 Gen 4 sera le premier processeur mobile à intégrer ses nouveaux cœurs Oryon, développés par sa société Nuvia, qu’il avait racheté en 2021 pour 1,4 milliard de dollars.

Ces cœurs Oryon ont déjà été présentés il y a peu à bord de la puce Snapdragon X Elite pour PC, dont nous avions déjà pu voir quelques benchmarks. Ceux-ci ne sont pas encore disponibles, puisqu’ils sont attendus pour le second trimestre de l’année, mais Qualcomm a déjà annoncé la couleur lors de sa présentation. Le Snapdragon X Elite apporte des gains de performances conséquents par rapport au Snapdragon 8cx Gen 3 précédent, et permettra aux ordinateurs de s’aligner sur les MacBook d’Apple utilisant des puces M3.

Sur les smartphones, on peut également s’attendre à un bond impressionnant au niveau des performances. Plusieurs leakers ont déjà annoncé que la puce de Qualcomm atteindra les 4 GHz au maximum, contre seulement 3,3 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 3. Il faudrait également compter sur des performances doublées sur le NPU (la partie dédiée à l’IA), et l’arrivée d’un nouveau GPU Adreno 830 encore plus performant. Au niveau de la configuration des cœurs, tous devraient avoir des fréquences élevées, Qualcomm abandonnant les cœurs « Efficacité » sur cette nouvelle génération. On s’attend alors à des scores de plus de 3 millions de points sur AnTuTu d’après certaines fuites, contre environ 2 millions actuellement.

Le Snapdragon 8 Gen 4 arrivera dès octobre 2024

Cela fait plusieurs années que Qualcomm avance le lancement de chaque nouvelle puce Snapdragon haut de gamme, et il en sera de même cette année. Au MWC 2024, l’entreprise a déjà officiellement annoncé que la prochaine génération sera présentée à l’occasion d’un événement Snapdragon Summit qui se déroulera dès le mois d’octobre, et vraisemblablement au début du mois. D’après Undead, un leaker coréen réputé, Qualcomm devrait finaliser la puce dès avril 2024, avant de l’envoyer aux fabricants en juin et puis commencer la production de masse en septembre.

L’année dernière, le Snapdragon 8 Gen 3 avait été dévoilé le 26 octobre, plus de 2 semaines avant la puce précédente. Cette année encore, nous devrions donc voir plusieurs fabricants avancer la date de lancement de leurs appareils, notamment Xiaomi ou encore OnePlus, qui sont généralement les premiers à utiliser les nouvelles puces de Qualcomm dans leurs smartphones.

Ce lancement avancé devrait aussi permettre à Qualcomm de mieux rivaliser avec Apple, qui lance traditionnellement ses nouvelles puces au mois de septembre avec ses iPhone. Il reste donc maintenant à voir si ce nouveau Snapdragon sera ou non enfin capable de rivaliser avec les processeurs de la pomme.