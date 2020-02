Oppo Find X2 : la présentation est reportée suite à l’annulation du MWC 2020

La présentation de l’Oppo Find X2 a finalement été reportée à une date ultérieure. Suite à l’annulation du MWC 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus, le constructeur chinois se voit obligé de décaler l’annonce de son nouveau flagship. D’autres firmes, dont Xiaomi, ont pris la même décision.

Après les défections de nombreux acteurs majeurs de la téléphonie mobile, comme Sony, Intel, LG, ZTE, Vivo ou encore Nokia, la GSMA a finalement décidé d’annuler le MWC 2020. Pour la première fois de son histoire, le salon de Barcelone n’aura donc pas lieu. Tous les regards se tournent désormais vers les constructeurs qui n’avaient pas annulé leur présence sur le salon, comme Huawei, Oppo, Motorola et Xiaomi.

Oppo repousse la présentation du Find X2 au mois de mars 2020

« Après réflexion, nous avons également décidé de reprogrammer l’événement de lancement mondial du OPPO Find X2, initialement prévu le 22 février, au mois de mars 2020 » annonce Oppo dans un communiqué de presse publié ce 13 février 2020. La marque chinoise avait envoyé les invitations pour la conférence de lancement du Find X2 il y a une dizaine de jours. « Oppo respecte et comprend la décision de la GSMA d’annuler le MWC 2020 » précise la firme. Oppo s’engage à nous en dire plus dès que possible sur la nouvelle date de la présentation.

Même son de cloche du côté de Xiaomi. Le constructeur a décidé de reporter la conférence de lancement à l’international des Mi 10 et Mi 10 Pro à une date ultérieure. « Un événement de lancement en Europe sera organisé à une date encore à définir » explique Xiaomi.

Motorola n’a pas tardé à emboîter le pas à ses concurrents.« Nous vous informons que nous avons décidé d’annuler l’événement Motorola le dimanche 23 février » annonce Motorola. La marque avait prévu d’y présenter un smartphone 5G haut de gamme avec Snapdragon 865 et le Moto G8 Power milieu de gamme.

Pour l’heure, seul Huawei a décidé de maintenir sa conférence. Malgré l’annulation du salon, Huawei présentera son second smartphone pliable, le Mate Xs, lors d’un événement le 23 février 2020 à Barcelone. Les employés Huawei chargés de la présentation sont en effet arrivés sur place il y a plusieurs semaines. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.