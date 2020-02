Sony présente le Xperia 1 II, son premier smartphone 5G, à 1199€

Sony vient de lever le voile sur le Xperia 1 II malgré l’annulation du MWC 2020. Ce nouveau smartphone haut de gamme signe le retour de l’écran au format « cinéma » 21:9. Il s’agit du premier téléphone compatible 5G de Sony. Date de sortie, prix et fiche technique…On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le flagship japonais.

En dépit de l’annulation du Mobile World Congress de Barcelone, Sony a présenté le Xperia 1 II (Mark 2), le successeur du Xperia 1, que nous avons testé en 2019. Cette nouvelle itération reprend dans les grandes lignes le design et les atouts de son prédécesseur. Cette année, Sony apporte néanmoins une poigne de nouveautés attendues, dont la compatibilité avec le réseau 5G. Durant la conférence, la marque a annoncé avoir opté pour la 5G « Sub 6 », sans les ondes millimétriques.

Ecran 21:9, quadruple capteur photo, Snapdragon 865 et un port jack

Côté design, la firme opte une nouvelle fois pour un élégant dos en verre et un cadre en aluminium. Sans surprise, le Xperia 1 II est sublimé d’un écran OLED 4K HDR 10+ de 6,5 pouces au format 21:9. La marque nippone reste fidèle au format Cinéma inauguré l’an dernier. Ce type de dalle est plus long et moins large que les écrans des appareils concurrents. Il s’agit d’un écran au taux de rafraîchissement de 60 Hz « standard ». Sony explique avoir intégré une technologie « Motion Blur » censé donner l’impression d’une fréquence 90 Hz.

Haut de gamme oblige, ce nouveau Xperia est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865. Le chipset est épaulé par 8 Go de RAM. Sony propose 256 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide Quick Charge 3.0. Malheureusement, Sony fait encore l’impasse sur la recharge sans fil.

Sony a aussi mis le paquet du côté de la photographie. Le Xperia 1 II est en effet doté d’un quadruple capteur photo composé de 3 capteurs de 12 mégapixels et d’un module iTOF destiné à capture la profondeur de champs. Côté vidéo, le smartphone permet d’enregistrer des séquences en UltraHD et des ralentis allant jusqu’à 960fps en Full HD. Enfin, on remarquera le retour de la prise jack, pourtant absente du Xperia 1.

Quel prix et quelle date de sortie ?

L’intégration de la 5G oblige Sony à revoir ses prix à la hausse. Le Xperia 1 II sera en effet commercialisé au prix de 1199 euros dans le courant du printemps 2020. Á titre d’exemple, le Xperia 1 était vendu au prix de départ de 999 euros l’an dernier. Il est proposé dans les coloris noir et violet. N’hésitez pas à donner votre avis sur cette nouvelle génération de Xperia dans les commentaires ci-dessous.