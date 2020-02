Stadia : Asus préinstallera son application dans son prochain ROG Phone

Google a signé un partenariat avec Asus pour son service de jeu en streaming, Stadia. L’application de ce dernier sera préinstallée sur les prochains ROG Phone de la marque taïwanaise, confirmant qu’Asus travaille bien sur un nouveau smartphone pour gamer. Le partenariat court jusqu’en 2021 et concerne l’Amérique du Nord et l’Europe.

Il y a quelques jours, nous rapportions dans nos colonnes que Google a élargi la compatibilité de Stadia, son service de jeu en ligne, à une vingtaine de smartphones conçus par des marques tierces. Celles-ci sont Samsung, Razer et Asus. Tous les smartphones compatibles sont des modèles haut de gamme, dotés de belles fiches techniques. Les marques Asus et Razer se sont même spécialisées sur le marché des hardcore gamers sur mobile, avec deux terminaux chacune. La relation entre Asus, Razer et Stadia n’est donc pas surprenante.

Lire aussi : AnTuTu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de janvier 2020

Quelques jours plus tard, Asus et Google annoncent un partenariat qui touche les ROG Phone et le service de jeu en streaming. Asus annonce que le client Stadia sera préinstallé sur les prochaines itérations de son smartphone pour gamer. Le partenariat démarre donc dès 2020 et court, pour l’instant, jusqu’en 2021. Ce qui englobe donc, potentiellement, deux générations de ROG Phone. Notez que les ROG Phone concernés seront les versions nord-américaines et européennes. L’Asie n’est donc pas incluse.

Aucun traitement de faveur

Ce partenariat semble être uniquement marketing : l’application native de Stadia sera présente dans les smartphones, mais les joueurs sur les prochains ROG Phone n’auront pas accès à des contenus ou des offres exclusifs. Ce qui veut dire que les propriétaires du futur ROG Phone d’Asus devront, comme tous les autres, s’abonner au service et acheter leurs jeux. Rappelons qu’une version « gratuite » de Stadia est également attendue, à l’image de la version gratuite de GeForce Now de Nvidia.

Lire aussi : Stadia : pourquoi les joueurs en ont déjà ras-le-bol

Il y a deux informations intéressantes dans cette annonce. D’abord, Google, largement critiqué par les joueurs sur PC vis-à-vis des fonctionnalités manquantes de son service et du prix demandé, oriente sa stratégie commerciale vers les joueurs sur mobile. Et quoi de mieux pour cela que de lier un partenariat avec une marque spécialisée. Potentiellement, Razer pourrait suivre l’exemple d’Asus. Seconde information, Asus prépare donc bien un successeur à son excellent ROG Phone II. De quoi sera-t-il capable ? Quand arrivera-t-il ? Mystère.

Source : XDA Developers