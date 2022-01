Mi 11i 5G : le smartphone Xiaomi passe sous la barre des 400 € pendant les soldes

Pendant les soldes d'hiver 2022, Boulanger et Rakuten proposent le Xiaomi Mi 11i en promotion. Alors que son tarif d'origine est de 699 euros, une réduction immédiate de 300 euros permet de faire chuter le prix du smartphone sous les 400 euros ; à exactement 399 euros.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que Boulanger et Rakuten se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer le Xiaomi Mi 11i à prix réduit.

En effet, le smartphone compatible 5G et disponible en deux coloris au choix est vendu par les sites marchands cités au tarif de 399 euros au lieu de 699 euros. En passant par Rakuten, les membres du ClubR auront un bon d'achat de 19,95 euros à débourser au cours d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Arrivé en France depuis le printemps 2021, le Xiaomi Mi 11i est un smartphone doté d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi Mi 11i.