Envie de vous offrir le Galaxy S24 Ultra ? Jusqu'à ce dimanche 2 juin 2024, Boulanger vous permet d'avoir le dernier smartphone haut de gamme de Samsung avec une remise globale de près de 600 euros. Toutes les informations à savoir sont à suivre dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan sur le Galaxy S24 et le deal sur le Galaxy S24+, c'est au tour d'un autre smartphone issu des Galaxy S24 Series de faire l'objet d'une très bonne affaire à saisir sur le site Boulanger.

Durant le premier week-end du mois de juin 2024, le Samsung Galaxy S24 Ultra disponible en plusieurs coloris et dans sa version 256 Go est au prix de revient de 879 euros au lieu de 1469 euros. La réduction de près de 600 euros s'effectue de cette façon : -10 € tous les 100 € grâce à une remise automatique durant la commande, -150 € avec le coupon 150SAMSUNG, 200 € de bonus rachat au panier et 100 € remboursés par Samsung. En plus de ce cumul de réductions, les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont offerts.

Lire aussi – Ce week-end, Samsung offre jusqu’à 300 € de réduction sur son site avec ce code promo

À propos des points forts du Galaxy S24 Ultra, le smartphone de la marque coréenne embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W, et le système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

Concernant la partie photo/vidéo, les futurs propriétaires du smartphone auront la possibilité de retrouver un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2). Pour plus d'informations, découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.