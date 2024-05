Jusqu'au lundi 3 juin 2024 à 12h, Samsung offre jusqu'à 300 € de remise sur son site officiel. Grâce à un code promo, vous pouvez faire baisser les prix de 10 € tous les 100 € d'achat.

En plus de ses promotions de la fête des Pères qui se tient cette année le 16 juin, Samsung propose un code promo qui permet de faire baisser davantage les prix. Du vendredi 31 mai à 17h au lundi 3 juin 2024 à 12h, la marque offre 10 € de réduction tous les 100 € d'achat dans la limite d'un montant de 3000 € au panier avec le code promo PAPA10.

Jusqu'à 300 € de remise sur le site de Samsung

Le code promo est valable sur tout le site officiel de Samsung, à l'exception de certains catégories d'articles. Les gammes de produits suivantes sont exclues de l'offre : les smartphones Galaxy A et les tablettes Galaxy Tab A, les PC Portables et quelques références électroménagers. En dehors de ces exceptions, tous les autres produits de la boutique sont éligibles au code promo.

C'est le cas des TV de 2024 ou plus anciens encore disponibles en stock, des smartphones de la série Galaxy S4, des montres connectées Galaxy Watch ou encore des écouteurs Galaxy Buds. Le code Promo à usage unique est cumulable avec d'autres promos déjà en cours sur le site.

Galaxy S23FE à 479 € + Galaxy Buds FE offerts

Le Galaxy S23 FE est un modèle haut de gamme proposé au prix d'un milieu de gamme. Il est en ce moment à 479 € au lieu de 619 €. Grâce au code promo PAPA10, vous pouvez profiter d'une réduction immédiate de 50 €. Samsung propose en plus une offre de remboursement de 70 €, ce qui fait une réduction totale de 120 €.

En plus de ces remises, la marque offre les écouteurs Galaxy Buds FE d'une valeur de 100 € pour l'achat des Galaxy Buds FE. L'article s'ajoute automatiquement au panier et est livré avec le smartphone.

Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra : jusqu'à 280 € de remise

Si vous préférez l'un des modèles de la série Galaxy S24, elle est aussi éligible au code promo PAPA10. Le modèle le plus avancé, le Galaxy S24 Ultra de 1 To fait l'objet d'une réduction immédiate de 180 € à laquelle s'ajoutent 100 € remboursés.

En optant pour le Galaxy S24 en entrée de série, vous pouvez profitez d'une réduction de 180 € qui se décompose en une remise immédiate de 80 € avec le code promo et à laquelle s'ajoutent un ODR de 100 €. Le smartphone qui s'affiche en ce moment à 899 € vous reviendra au final à 719 € (128 Go de stockage).

La version de 256 Go vous coûtera 50 € de plus, soit 769 €. En plus de ces baisses de prix, Samsung offre les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 200 €.

Jusqu'à 1100 € de remise sur les TV

Si vous cherchez une TV pour l'Euro et les JO 2024, la promo de Samsung porte aussi sur ses derniers modèles de téléviseurs. Les TV OLED et QLED, y compris les Neo QLED et Samsung The Frame font l'objet de réductions allant jusqu'à 740.

En matière de TV OLED, Samsung fait désormais jeu égal avec LG en termes de qualité. Le modèle qui offre le meilleur rapport qualité-prix du moment chez Samsung est la TV OLED S90C de 2023. C'est l'équivalent de la LG OLED C3.

Cette TV est éligible au code promo de Samsung et fait ainsi l'objet d'une réduction allant jusqu'à 270 €. Deux tailles sont encore disponibles en stock : celles de 55 et de 65 pouces. La première est affichée à 1299 € (au lieu de 1399 €), mais en appliquant le code promo, elle vous reviendra à 1179 €. Cela correspond à une réduction de 220 €, soit 120 € + les 100 € de remise à la base.

La Samsung S90C de 65 pouces quant à elle est affichée à 1799 € (au lieu de 1899 €), mais vous reviendra à 1529 € avec le code promo et la réduction de base de 100 €. C'est un excellent prix pour une TV OLED de cette qualité.

Notez que les références de 2024 sont aussi éligibles. La S95C fait notamment l'objet d'une réduction allant jusqu'à 300 € avec le code promo PAPA10. A cela s'ajoutent un ODR de 400 € ainsi qu'une offre de reprise de 400 €, ce qui porte le montant total de l'avantage à 1100 €.