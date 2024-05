Le Galaxy S24+ fait l'objet d'un super bon plan à saisir chez Boulanger. Pendant quelques jours seulement, le smartphone de Samsung bénéficie d'une réduction totale de 400 euros grâce à plusieurs offres.

Jusqu'à ce dimanche 2 juin 2024 inclus, Boulanger donne la possibilité à ses clients de faire une excellente affaire sur le S24+ de la gamme Galaxy. Affiché en temps normal à 1169 euros, le Samsung Galaxy S24+ incluant 256 Go d'espace de stockage est au prix de revient de 769 euros. Le tarif est obtenu grâce au coupon 100SAMSUNG, à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil et à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung. Pour information, au même titre que le bon plan sur le Galaxy S24, Boulanger offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds 2 Pro pour tout achat du Galaxy S24+.

Présenté en même temps que les S24 et S24 Ultra au début de l'année 2024, le Galaxy S24+ de Samsung est un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400 UWB, d'une batterie de 4900 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W et du système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

La partie photo/vidéo du téléphone se compose d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. De son côté, la connectivité est constituée de la norme Wi-Fi 6E, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir davantage sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S24+.