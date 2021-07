Le smartphone Oppo Reno4 Pro 5G est à un prix imbattable chez Orange et Sosh

À quelques jours de la fin des soldes d'été 2021, Orange et Sosh permettent à leurs clients respectifs de se procurer le smartphone Oppo Reno4 Pro 5G à un prix imbattable. Il est en effet vendu à exactement 299 euros.

Vous avez précisément jusqu'au mardi 27 juillet 2021 inclus pour profiter d'une remise immédiate de 500 euros sur le Oppo Reno4 Pro (disponible en noir) sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Avec cette réduction, le tarif du smartphone passe ainsi de 799 euros à 299 euros.

Sorti en France durant l'automne 2020, le Oppo Reno4 Pro est un téléphone compatible avec le réseau mobile 5G. C'est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et la technologie HDR10+. Il embarque aussi un processeur Snapdragon 765G, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 4000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 2.0 et le système d'exploitation mobile Android 10 associé à une interface ColorOS 7.2. Pour la partie photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 48MP + 12MP + 13MP avec zoom optique 2x (hybride 5x), autofocus laser et stabilisateur optique et un capteur frontal de 32MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Oppo Reno4 Pro 5G.