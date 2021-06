Un smartphone Oppo explose dans la poche de son propriétaire

Un smartphone vendu par Oppo a explosé dans la poche de son propriétaire en Inde. Lors de l'incident, l'utilisateur a été sévèrement brûlé aux deux jambes. Apparemment, la batterie du téléphone souffre d'un défaut de fabrication.

Un Oppo A53 a soudainement explosé dans la poche de son propriétaire, rapporte la chaîne YouTube Technical Dost. L'incident est survenu il y a quelques jours dans un petit village d'Inde.

L'homme assure que le téléphone s'est mis à chauffer soudainement sans la moindre raison apparente. Il n'est pas rare qu'un smartphone surchauffe si les composants, dont le SoC, sont poussés dans leurs retranchements, lors d'une session de gaming ou d'une rafale de photos par exemple. Il est plus rare, et plus inquiétant, quand un téléphone chauffe alors qu'il n'est pas utilisé. Quelques instants plus tard, le terminal a d'ailleurs explosé avant qu'il n'ait pu réagir.

Un Oppo A53 explose et blesse gravement son propriétaire

Dans la vidéo publiée par Technical Dost, visible ci-dessous, on aperçoit l'usager avec des bandages sur les jambes, notamment sur le haut des cuisses et la cheville droite. Lors de l'explosion, les flammes émanant du smartphone ont sévèrement brûlé l'utilisateur à travers ses vêtements. Sur plusieurs photos partagées dans la séquence, on se rend compte que le téléphone a carbonisé et troué son pantalon pendant l'incident.

La victime explique avoir toujours utilisé le bloc secteur et le câble de recharge fourni par Oppo dans la boite lors de l'achat. Il arrive souvent que les explosions de téléphones soient en effet provoqués par l'utilisation d'un accessoire tiers défaillant.

Dans ce cas-ci, il semble plutôt que ce soit la batterie de 5000 mAh du smartphone qui soit à l'origine de l'explosion. Comme on peut le voir dans la vidéo, les contours de l'accumulateur ont fondu. Notez que le téléphone était toujours sous garantie. Oppo n'a pas encore commenté l'affaire pour le moment.

Ce n'est pas la première fois qu'un téléphone explose subitement sans raison apparente. Récemment, un iPhone 6 a explosé au visage de son propriétaire. Quelques mois plus tôt, Poco X3 prenait feu pendant la recharge de la batterie. Néanmoins, les incidents de cet acabit restent isolés.