OnePlus Nord CE : prix, design…une avalanche de fuites dévoile tout !

Le OnePlus Nord CE continue de révéler tous ses secrets. Quelques jours avant la présentation officielle, une kyrielle de fuites sont apparues sur la toile, révélant le design du smartphone et son prix. On y découvre un appareil photo dont les capteurs sont logés à la verticale.

PriceBaba, un blog indien réputé, a mis en ligne une photo volée montrant le design de la face arrière du OnePlus Nord CE (Core Edition). Le nouveau smartphone milieu de gamme de OnePlus arbore un triple capteur photo disposé à la verticale, à la manière du OnePlus Nord. La mention “64MP AI triple cam” est visible près du flash LED.

Notez aussi que le coloris bleu est similaire à celui du précèdent milieu de gamme de OnePlus. Dans la foulée, PriceBaba révèle la fiche technique de l'appareil photo. Le groupe chinois miserait sur un objectif principal de 64 mégapixels accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un module de profondeur de 2 mégapixels.

Le OnePlus Nord CE est moins cher que le OnePlus Nord, ça se confirme

En parallèle, MySmartPrice, un autre blog indien, a révélé le prix de vente du OnePlus Nord CE en Inde. Le média assure que OnePlus a accidentellement divulgué le prix de l'appareil sur son site web indien dans une offre de cashback. D'après la fuite, le smartphone sera vendu au prix de 22 999 roupies indiennes, soit approximativement 260 euros.

Sur le marché indien, le OnePlus Nord premier du nom a été lancé au prix de 24 999 roupies, soit l'équivalent de 280 euros. En France, le OnePlus Nord est vendu au prix de départ de 399 euros. Au vu de la conversion, et des taxes d'importation locales, on peut s'attendre à un prix qui avoisine les 350 euros sur le marché français.

Pour rappel, OnePlus va annoncer le OnePlus Nord CE dès le jeudi 10 juin 2021 lors d'une conférence virtuelle. Aux dernières nouvelles, les précommandes ouvriront le 11 juin pour une sortie dans les magasins dès le 16 juin. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le OnePlus Nord Core Edition, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : PriceBaba et MySmartPrice