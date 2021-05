Un iPhone 6 explose au visage de son propriétaire, il porte plainte contre Apple

Un iPhone 6 a explosé au visage de son propriétaire en 2019. Blessé lors de l'incident, il a déposé une plainte à l'encontre d'Apple. L'homme réclame des dommages et intérêts à la firme de Cupertino.

En 2018, Robert Franklin a acheté un iPhone 6 dans un magasin du Texas (Etats-Unis). Apple ayant cessé de vendre la gamme des iPhone 6 en 2016, on suppose que Franklin s'est tourné vers un revendeur ou une boutique de smartphones d'occasion.

Le 15 août 2019, la batterie de l'iPhone 6 en question a brutalement explosé. L'homme écoutait de la musique lorsqu'il s'est rendu compte que le son était défaillant. Il a rapproché l'appareil de ses yeux pour comprendre d'où venait le problème quand l'iPhone 6 a explosé. Robert Franklin a été brûlé lors de l'accident, aux yeux, au poignet et au visage. Les conséquences de cet incident se font toujours ressentir aujourd'hui, affirme l'utilisateur.

La plainte accuse Apple d'avoir violé la loi

L'home vient donc de déposer une plainte contre Apple devant un tribunal américain. Il espère transformer la plainte en action collective et encourage d'autres consommateurs à le rejoindre dans sa croisade. Sans surprise, Franklin cherche à récupérer des dommages et intérêts. Il souhaite notamment qu'Apple paie l'entièreté de ses frais médicaux, de ses frais d'avocats et fournisse une compensation financière.

“Avec une batterie défectueuse, l'iPhone 6 du demandeur était dangereux à utiliser et a été détruit par l'explosion. Le demandeur a subi des dommages économiques associés à la perte et au remplacement de son iPhone 6 et à un traitement médical ultérieur pour ses blessures” explique la plainte déposée. Les avocats de Robert Franklin accusent Apple d'avoir violé la loi en vigueur au Texas. Les conditions de garantie de la marque assuraient en effet que l'iPhone 6 ne souffrait d'aucune défaillance, ce qui était visiblement faux.

Notez que la garantie Apple n'est valable que si la batterie est toujours celle d'origine. Si l'iPhone acheté par Franklin en 2018 était alimenté par une batterie non officielle, remplacée par un vendeur tiers, la garantie a sauté. De même, on rappellera qu'une batterie tierce défaillante a déjà été impliquée dans l'explosion d'un iPhone par le passé. Les circonstances exactes de l'explosion seront évidemment évoquées lors du procès.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois qu'un iPhone explose sans raison. En 2019, un iPhone X a explosé dans la poche de son propriétaire. Un an plus tôt, un iPhone X a pris feu pendant l'installation d'une mise à jour d'iOS. Ce sont évidemment des cas isolés.