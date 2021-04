Oppo se frotte à Apple et Samsung avec un nouveau tracker Bluetooth

Oppo s'apprêterait à lancer un tracker d'objets qui offrira une connexion Ultra Wide Band. C'est en tout ce qu'affirme le leaker réputé Digital Chat Station, images à l'appui.

Comme vous le savez, Apple a tenu une nouvelle keynote ce mardi 20 avril 2021. Le constructeur en a profité pour dévoiler de nombreux produits, à commencer par les AirTags, ces nouveaux trackers d'objets, un nouvel iPad Pro M1 et bien entendu, le iMac M1. Apple fait donc son entrée sur le marché des balises Bluetooth, aux côtés de Tile, Wistiki et Samsung avec ses Galaxy Smart Tag.

Figurez-vous qu'un nouveau venu compte s'inviter à la fête, comme le dévoile le leaker réputé Digital Chat Station sur Weibo, le principal réseau social chinois. Images à l'appui, l'insider dévoile l'existence du premier tracker d'objets d'Oppo. Comme le montrent les deux visuels, le tracker d'Oppo adopte donc le même format plat et rond des AirTags. Visiblement, l'appareil disposerait d'un port USB Type-C, probablement utilisé pour recharger le tracker.

Une batterie rechargeable plutôt que des piles

Pour rappel, les trackers d'Apple, de Samsung ou de Tile s'appuient sur des piles CR2032, qui offrent une autonomie allant de plusieurs mois à un an, selon les modèles. Le constructeur chinois a donc décidé de ne pas s'appuyer sur ce type d'alimentation, au profit d'une batterie rechargeable. Il sera vraisemblablement plus pratique de recharger le tracker d'Oppo tranquillement à la maison, que de devoir courir après une nouvelle pile CR2032.

À l'instar des AirTags d'Apple, le tracker d'Oppo utilisera également une connectivité UWB, ou Ultra Wide Band. Grâce à l'utilisation du UWB, Oppo sera en mesure de localiser vos objets avec une précision accrue, en comparaison de ce qu'offre une connexion Bluetooth. En effet, l'UWB est un standard radio qui permet de localiser avec une grande précision les objets (entre 5 et 10 centimètres) et qui transmet des données bien plus rapidement que le Bluetooth.

Ce sont les seules informations partagées par le leaker. Pas de date de sortie éventuelle ni d'estimations côté tarifs. Il ne reste plus qu'à espérer qu'Oppo prenne rapidement la parole au sujet de ce nouveau tracker d'objets UWB. Seriez-vous intéressés par le tracker d'Oppo ? Dites-le-nous dans les commentaires.

