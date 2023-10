Des promotions spectaculaires chez AliExpress pour l’Heure de la fête avec le POCO F5 5G à prix mini

Vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de l'Heure de la fête chez AliExpress. Parmi toutes les offres, on a trouvé aujourd'hui le POCO F5 5G à seulement 300€ ! On vous explique tout sur cette offre exceptionnelle ci-dessous.

Chaque année, AliExpress étonne avec ses offres exceptionnelles lors de l'événement “L'heure de la fête”. Cette fois-ci n'est pas différente. L'enseigne, déjà connue pour ses prix compétitifs, met les bouchées doubles en proposant des réductions allant jusqu'à 50% sur une myriade de produits. Du petit gadget aux appareils électroniques de pointe, tout semble être couvert par cette célébration de bonnes affaires.

Si vous cherchez un smartphone performant et haut de gamme à prix mini, AliExpress vous propose ainsi par exemple le POCO F5 5G à 300€ au lieu de 349€.

L'Heure de la fête : les promotions générales de l'événement

Outre les réductions massives sur les produits, AliExpress offre également une réduction de 2€ pour chaque tranche de 15€ d'achat, une manière idéale d'optimiser encore plus ses dépenses. Cependant, il convient de noter que cette offre est plafonnée à 10€.

Pour les amateurs de grandes économies, AliExpress a également dévoilé une série de codes promotionnels destinés aux gros achats :

Utilisez “FR60” pour obtenir une réduction de 60€ sur les commandes supérieures à 400€.

“FR45” vous permet d'économiser 45€ sur les commandes de plus de 300€.

Et enfin, avec le code “FR26”, bénéficiez de 26€ de remise pour toute commande dépassant les 200€.

Offre spéciale : le POCO F5 5G à prix réduit

Parmi la pléthore de bonnes affaires, une offre se démarque particulièrement : celle du POCO F5 5G.

Le POCO F5 5G n'est pas simplement un autre smartphone sur le marché. Équipé d'un processeur Snapdragon 7 + Isabel 2, il promet des performances rapides et fluides, idéales pour le multitâche, les jeux ou tout autre usage intensif. Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une expérience visuelle riche, avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

La photographie mobile atteint de nouveaux sommets avec le POCO F5 5G. Son appareil photo principal de 64MP capture des images nettes avec une fidélité de couleur impressionnante. Que vous soyez un photographe amateur ou que vous cherchiez simplement à capturer des moments mémorables, ce smartphone ne vous décevra pas.

L'autonomie est un autre point fort du POCO F5 5G. Grâce à sa batterie de 5000mAh, dites adieu aux recharges fréquentes. Et si jamais vous êtes à court de batterie, sa charge turbo de 67W garantit une recharge rapide pour vous remettre sur pied en un rien de temps.

Outre ses spécifications techniques impressionnantes, le POCO F5 5G se distingue également par son design élégant et sa robustesse. Conçu pour résister à l'épreuve du temps, il est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent un smartphone fiable et performant.

L'interface utilisateur est fluide, intuitive et exempte de bloatware inutile, garantissant ainsi une expérience utilisateur agréable. De plus, avec le support de la 5G, attendez-vous à des vitesses de navigation et de téléchargement fulgurantes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.