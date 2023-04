Pixel 7 : le très bon smartphone Google est moins cher chez Orange/Sosh

Envie de vous offrir le Pixel 7 ? Profitez de ce bon plan associé au domaine de la téléphonie où Orange et Sosh proposent une réduction totale de 150 euros sur l'achat du très bon smartphone Google.

Plus de six mois après sa sortie en France, le Google Pixel 7 devient de plus en plus accessible en termes de prix. En effet, le smartphone de la firme de Mountain View bénéficie d'une remise totale de 150 euros au cours d'une offre à durée limitée.

Chez Orange et Sosh, jusqu'au mardi 2 mai 2023, le Pixel 7 de Google est vendu dans un coloris noir et sa version 128 Go au prix de 549 euros au lieu de 599 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part des deux opérateurs. De plus, le smartphone est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange. Avec la remise immédiate et le bonus de reprise, le Google Pixel 7 revient donc à 449 euros.

Pour rappel, le Pixel 7 est doté d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un format 20:9, un affichage fluide jusqu'à 90 Hz et un verre Corning Gorilla Glass Victus. On retrouve aussi le processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie d'une capacité de 4270 mAh avec la recharge rapide et le système d'exploitation mobile Android 13. Concernant l'APN, un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 10,8 MP sont de la partie. Quant à la connectique, elle se compose du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC et du Google Cast.