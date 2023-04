iPhone 14 : le smartphone Apple est à partir de 769 € grâce à ce bon plan

L'iPhone 14 fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Orange et Sosh. Au cours d'une opération intitulée “Cinq Jours 5G”, le smartphone Apple peut être obtenu à partir de 769 euros sur les sites en ligne des deux opérateurs.

Vous avez jusqu'au lundi 17 avril 2023 inclus pour bénéficier d'une remise immédiate de 150 euros sur l'achat de l'iPhone 14 chez Orange et Sosh. Grâce à la réduction, le prix du smartphone Apple passe de 969 euros à 819 euros pour la version 128 Go et de 1099 euros à 949 euros pour le modèle 256 Go.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne plusieurs coloris du téléphone de la marque à pomme. De plus, l'Apple iPhone 14 est éligible à une réduction supplémentaire de 50 euros, à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Au final, l'iPhone 14 est au prix de revient de 769 euros ou de 899 euros suivant le modèle choisi.

Pour rappel, l'iPhone 14 est équipé d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est aussi doté du processeur Apple A15 Bionic, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article lié au test de l'Apple iPhone 14.