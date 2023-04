Le POCO M5s est à partir de 139,90 € avec un code sur le store officiel

Il va falloir se dépêcher pour se procurer le POCO M5s à un très bon prix ! Jusqu'à ce jeudi 20 avril 2023, le smartphone de la marque Xiaomi peut être obtenu à partir de 139,90 euros avec un coupon de réduction valable sur le store officiel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Xiaomi Fan Festival 2023 se poursuit avec cette nouvelle offre en provenance du site officiel de la marque. Jusqu'à la fin de l'événement commercial, le POCO M5s bénéficie d'une réduction totale de 90 euros.

Proposée en quatre coloris au choix, la version 64 Go du POCO M5s est vendue à 139,90 euros (au lieu de 229,90 euros) alors que le modèle 128 Go du POCO M5s est à 159,90 euros (au lieu de 249,90 euros). Pour obtenir les deux prix réduits, il faut saisir le coupon Twitch20 au cours de l'étape du panier.

Au même titre que le POCO M5, le POCO M5s est un smartphone de milieu de gamme dédié au gaming. Le téléphone qui n'est pas fourni avec un chargeur secteur est équipé d'un écran de 6,43 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2408 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (via carte microSD), d'un processeur MediaTek Helio G95, d'une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile MIUI 13 pour POCO basé sur Android 12. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 64 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP.