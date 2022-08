Pixel 6 : le smartphone Google est à prix réduit pour la rentrée

Si vous recherchez le Pixel 6 pour la rentrée, sachez que le smartphone 5G de Google est vendu au tarif de 515 euros chez Amazon. Une offre intéressante qui risque de ne pas durer longtemps !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon vous propose de vous procurer le Pixel 6 à un prix abordable pour la rentrée 2022.

Disponible dans son coloris noir Carbone, le Google Pixel 6 est vendu par le site e-commerce au tarif de 515 euros ; soit près de 15 euros par moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres sites e-commerce français. À titre d'information, le smartphone vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présenté en même temps que le Pixel 6 Pro en octobre 2021, le Google Pixel 6 possède un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor et ne batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 12. La partie photo/vidéo se compose d'un double capteur principal de 50 + 12 MP et d'un capteur frontal de 8 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test du Google Pixel 6.