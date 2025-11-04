Un Samsung Galaxy S très populaire devient obsolète, il obtient son ultime mise à jour

Alors que ses smartphones premium actuelles profitent de 7 ans de mise à jour, Samsung vient de déployer le dernier patch d’un Galaxy S très populaire. Sorti en 2020, ce téléphone est arrivé au bout de ses cinq ans de maintenance promis par la marque. Cette mise à jour est avant tout corrective, afin d’éliminer les quelques bugs et renforcer la protection contre les malwares.

Depuis 2025, la loi européenne impose aux constructeurs de smartphones la maintenance logicielle et matérielle de leurs produits pendant « au moins 5 ans » après leur commercialisation. Côté matériel, il s’agit de mettre à disposition des pièces détachées pour les réparations. Côté logiciel, il s’agit de fournir des mise à jour du système d’exploitation. L’objectif est avant tout de lutter contre l’obsolescence programmée et réduire l’impact environnemental des smartphones (et de nombreux appareils électroniques).

Bien sûr, les constructeurs n’ont pas attendus cette loi pour allonger la période de mise à jour de leurs produits. Si Google et Apple ont longtemps été les bons élèves dans ce domaine, Samsung, premier fabriquant au monde de smartphone, fait également office d’exemple en promettant, depuis longtemps, des mises à jour majeure d’Android pour tous ses smartphones et plusieurs années de maintenance logicielle. Cependant, même si cette stratégie participe à donner de la valeur aux produits de la firme coréenne, cette générosité n’est pas sans limite.

Un autre Galaxy S arrive au bout du chemin

En voici un bon exemple. Samsung a démarré le déploiement de l’ultime mise à jour pour un smartphone qui a connu un très grand succès commercial après sa sortie en 2020 : le Galaxy S20 FE. Cette mise à jour est corrective : le but est de supprimer les derniers bugs et conforter la sécurité de l’OS contre les malwares. L’archive est en cours de déploiement : si vous êtes propriétaire du téléphone, elle pourrait n’arriver que dans le courant du mois.

Sorti en octobre 2020, ce téléphone est arrivé au bout des cinq ans de maintenance promis par Samsung. Le Galaxy S20 FE devient donc, logiquement, obsolète. Il est possible que Samsung déploie une autre mise à jour si une faille critique est découverte, un peu comme l'iPhone 12 mis à jour il y a deux mois. Mais cela reste peu probable. Notez que le Galaxy S20 FE a également profité de trois mises à jour majeures d’Android : sorti sous Android 10, il est monté jusqu’à Android 13.

Le Galaxy S20 FE a marqué l’année 2020 parce qu’il s’agit du premier modèle de Galaxy S « FE ». Pour rappel, hormis le tristement célèbre Galaxy Note FE, la gamme FE a été développée pour proposer une alternative plus économique aux Galaxy S « standard » : l’expérience se veut premium, avec quelques concessions bien sûr, pour un prix bien inférieur. Et le Galaxy S20 FE, vendu à partir de 659 euros à l’époque, répondait bien à cette exigence.