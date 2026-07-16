Une cyberattaque prive KFC de poulet au Japon et force des restaurants à fermer

Les pirates informatiques n'ont pas touché un seul serveur de KFC au Japon. Ils ont pourtant réussi à couper les restaurants de leurs livraisons, jusqu'à vider certaines cuisines. Toute la chaîne du froid qui alimente l'enseigne s'est arrêtée net.

Les pirates informatiques préfèrent désormais les entreprises aux particuliers. Leur méthode a changé, avec des intrusions éclair capables de paralyser une société entière en quelques heures. L'intelligence artificielle aide les hackers à repérer les failles bien avant que les correctifs n'arrivent, et le déséquilibre se creuse. Le calcul reste simple pour les attaquants, puisque bloquer une activité rapporte souvent bien plus qu'un vol de données. Les victimes cèdent d'autant plus vite que chaque heure d'arrêt leur coûte cher.

Le géant japonais du surgelé Nichirei vient d'en faire l'amère découverte. Le groupe a détecté une panne informatique le 13 juillet, aux alentours de 6h50 du matin. Ses entrepôts frigorifiques et ses expéditions de produits congelés se sont arrêtés dans la foulée. Ce transporteur achemine pourtant les aliments d'environ 5 000 entreprises japonaises chaque année. Un négociateur de ransomares a récemment été condamné pour avoir renseigné des hackers, signe de la pression qui pèse sur les sociétés attaquées.

Le transporteur de KFC a débranché ses systèmes après une cyberattaque sur ses serveurs

KFC compte parmi les premières victimes collatérales de cet incident. Selon le second communiqué de Nichirei, l'enquête a confirmé que ses serveurs avaient bien subi une cyberattaque. Le groupe a lui-même débranché ses systèmes pour protéger les données qu'il détient, ce qui a provoqué l'arrêt des entrepôts. La chaîne de restauration confie justement la livraison de son poulet à la filiale logistique du transporteur. Depuis le 14 juillet, tous les restaurants de l'enseigne au Japon subissent des retards. Certains ferment temporairement, d'autres réduisent leurs horaires ou retirent des plats de la carte. Les commandes passées sur l'appli et le site officiel restent suspendues.

Des données personnelles se trouvaient sur les serveurs touchés, et Nichirei a signalé une possible fuite aux autorités japonaises. Le groupe préfère taire le mode opératoire des attaquants pour éviter d'autres dégâts. Les entrepôts et les expéditions doivent redémarrer progressivement à partir du 17 juillet. Le poulet attend au frais dans les entrepôts, sans que personne ne puisse le charger dans un camion.