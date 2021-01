Shield TV : Nvidia apporte la compatibilité avec les manettes Xbox Series X et PS5

Nvidia publie une mise à jour destinée aux Shield TV. Elle est numérotée 8.2.2. L’une des nouveautés importantes apportées par celle-ci est la compatibilité avec les manettes des récentes consoles de jeu vidéo, les Xbox Series X de Microsoft et PlayStation 5. Cette mise à jour apporte également plusieurs canaux 4Kpour MyCanal et le patch de sécurité de décembre 2020.

Nvidia annonce le déploiement d’une mise à jour à destination des différents systèmes Shield, dont l’excellente Shield TV 2019, véritable petite boite à bonheur numérique. Cette mise à jour, numérotée 8.2.2, est riche en nouveauté fonctionnelle, ainsi qu’en amélioration globale pour le système d’exploitation. Voilà donc une excellente nouvelle pour bien commencer l’année si vous êtes l’heureux propriétaire du produit.

Première grande amélioration apportée par la mise à jour : la compatibilité avec les manettes des consoles de jeu next-gen. Vous pouvez donc connecter à la Shield TV une manette Xbox Series X ou une manette PlayStation 5, la fameuse Dualsense. Pour cela, il faut positionner votre manette en mode association (maintenez enfoncer le bouton Share ou le bouton Xbox) afin qu’elle apparaisse dans la liste des appareils disponibles sur la Shield.

Vous pourrez utiliser les deux manettes aussi bien avec les jeux téléchargés depuis le Play Store (s’ils intègrent l’option), que les services de cloud gaming. Nous pensons à GeForce Now, bien évidemment, mais aussi Microsoft xCloud, arrivé sur Android en septembre dernier (si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate) et au Remote Play de la PlayStation. Sans oublier… Stadia !

Canal + en 4K et patch de sécurité de décembre 2020

La mise à jour 8.2.2 des Shield inclut également un accès aux flux 4K de MyCanal. Les deux chaînes 4K désormais disponibles sont Canal + UHD et Canal Evenements. Les Shield deviennent également compatibles avec le système domotique control4. C’est un système qui permet de contrôler des objets connectés dans la maison. Et inversement : l’application Control4 pour Android peut désormais contrôler la Shield.

Enfin, la mise à jour apporte aux Shield quelques correctifs et optimisations. Elle inclut le patch de sécurité Android daté de décembre 2020. Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans le menu réglages, puis mise à jour système. Et laissez-vous guider. Attention, ne tentez pas d'appliquer cette mise à jour si vous avez tenté l'aventure Lineage OS et Android 10.