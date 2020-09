Google annonce Android 11 pour Android TV, avec plus de sécurité et de meilleures performances

Après Android 11 pour les smartphones, Google annonce Android 11 pour les télévisions. Android TV s’appuiera sur le nouveau coeur Android et inclut quelques nouveautés en termes de performance et de sécurité. Comme toujours le déploiement d’Android 11 dépendra des constructeurs de décodeurs numériques. Il est attendu dans les prochains mois.

Google a officialisé le 9 septembre dernier l’arrivée de la version finale d’Android 11, une mouture destinée aux smartphones. Il s’agit d’une version qui apporte bien évidemment quelques améliorations en termes de performance, mais elle renforce surtout les outils liés à la sécurité, en étendant notamment le concept de permissions temporaires à d’autres informations personnelles que la géolocalisation. L’accès au microphone ou au capteur photo est maintenant inclus.

Deux semaines plus tard, c’est une autre branche d’Android qui bénéficie du même traitement : Android TV (qui devrait d’ailleurs prochainement changer de nom pour Google TV). La mouture destinée aux SmartTV et aux décodeurs numériques connectés va passer sous Android 11, information officialisée par la firme de Mountain View sur le blog des développeurs Android.

Permission temporaire, mise à jour silencieuse et libération de la RAM

Parmi toutes les améliorations annoncées, nous en retenons trois. La première est une adaptation d’une nouveauté d’Android 11 : il s’agit des permissions temporaires. Google ne spécifie pas quelles permissions sont concernées. Seconde nouveauté, la fermeture des applications en arrière-plan, comme dans Android 11 sur smartphone, pour libérer de la RAM et accélérer le système d’exploitation (qui s’appuie souvent sur de petites configurations).

Troisième nouveauté, les mises à jour silencieuses. Android TV sera désormais capable de s’activer (sans allumer la télévision) et d’installer seul des mises à jour importantes du système. Les mises à jour silencieuses sont inspirées de tvOS qui utilise déjà cette fonctionnalité. Notez également qu’il existe, comme Android 11, de plus en plus de briques d’Android TV qui sont mises à jour par le biais du Play Store. Et les joueurs seront ravis d’apprendre que l’OS est compatible avec de plus en plus de manettes pour transformer Android TV en console de jeu !

Google annonce qu’Android TV 11 sera déployé par les constructeurs (qui voudront bien faire l’effort de l’implémenter) dans les prochains mois. Nous nous attendons à ce que Nvidia montre, comme toujours, le bon exemple avec les Shield.