Droits TV Ligue 1 : M6 propose de diffuser les matchs gratuitement après la mort de Téléfoot

Le chaos règne toujours des droits TV de la Ligue 1 de football. Avec la disparition de la chaîne Téléfoot, M6 a proposé à la Ligue de football professionnel (LFP) de diffuser gratuitement les matchs de Ligue 1, le temps de trouver un nouveau diffuseur.

Si vous suivez le football, vous avez probablement assisté impuissant au fiasco Téléfoot. Après un long conflit entre la chaîne et propriété du groupe Mediapro et la LFP, un accord a été trouvé entre les deux parties. Un accord qui prévoit notamment la fermeture de Téléfoot et la cession des droits de la Ligue 1 à un autre diffuseur.

Et justement pour l'heure, il n'y a toujours pas de diffuseur officiel. Afin de combler temporairement ce manque, M6 a proposé à la LFP de diffuser gratuitement les matchs de la Ligue 1, selon des informations relayées par nos confrères du Figaro. Le président du directoire de M6 Nicolas de Tavernost a adressé une lettre à Vincent Labrune, président de la LFP, dans laquelle il propose justement les services de la chaîne.

À lire également : Droits TV Ligue 1 (football) – l'Elysée refuse d'éponger les dettes de Téléfoot

M6 à la rescousse de la Ligue 1 ?

Dans ce courrier, le patron du groupe M6 précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'opportunisme, et que la chaîne veut simplement rendre service pour éviter des pertes financières aux clubs et à toutes les entreprises qui vivent de la diffusion de la Ligue 1 :

“Sans vouloir s'immiscer dans les discussions actuelles autour des droits de la Ligue 1, nos chaînes n'ayant pas vocation à se porter acquéreurs de lots, nous souhaitions toutefois vous indiquer que nous pouvons mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion, et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1″, a précisé le précédent propriétaire des Girondins de Bordeaux dans sa lettre à Vincent Labrune.

En d'autres termes, M6 pourrait servir de roue de secours durant cette période incertaine, qui sera notamment marquée par la liquidation de la chaîne Téléfoot, sa cessation d'activité, et le choix d'un nouveau diffuseur. Pour l'heure, la LFP va procéder à un nouvel appel d'offres pour ces droits de diffusion laissés à l'abandon après la mort de Téléfoot. Pour rappel, la question du remboursement des abonnés Téléfoot se pose encore et la chaîne doit également s'arranger avec Free, Orange, SFR et Bouygues pour indemniser les clients qui ont choisi de s'abonner via leur opérateur.

Source : Le Figaro