Samsung va faciliter le transfert d’eSIM entre l’iPhone et ses smartphones

Avec la mise à jour One UI 8.5, Samsung veut permettre aux utilisateurs de facilement transférer une eSIM configurée sur un iPhone.

Les eSIM vont bientôt devenir la norme et remplacer nos traditionnelles cartes SIM physiques. Ce système est très pratique, car il n'y a pas besoin d'attendre de recevoir sa carte SIM pour commencer à utiliser son forfait. Il s'agit déjà d'une option très populaire pour les utilisateurs qui partent à l'étranger, et nous vous avons concocté une sélection des meilleurs opérateurs eSIM. Pour les fabricants de smartphones, retirer l'emplacement pour carte SIM va permettre de gagner de l'espace, pour intégrer une batterie plus imposante, par exemple.

Quand on change de smartphone, l'eSIM permet aussi de transférer facilement son forfait d'appareil. Enfin, seulement si on passe d'un iPhone à un autre iPhone, ou d'un smartphone Android à un nouveau mobile Android. Dans certains cas, la procédure peut être plus compliquée si on veut faire basculer son forfait eSIM d'iOS à Android, ou inversement.

One UI 8.5 va simplifier le transfert d'eSIM depuis un iPhone

Samsung entend bien régler ce problème. Pour ne pas décourager les consommateurs à troquer leur iPhone pour un smartphone Galaxy, le constructeur travaille sur une fonctionnalité permettant de faciliter la transition. En fouillant le code de One UI 8.5, la prochaine mise à jour d'envergure de Samsung, Android Authority a trouvé une mention à une option pour transférer une eSIM depuis un iPhone.

Lors de la configuration d'une nouvelle eSIM sur un appareil sous One UI 8.5, le système proposera deux options : le transfert depuis un smartphone Android ou depuis un iPhone. Actuellement sur One UI 8, la distinction n'existe pas, et les utilisateurs peuvent se retrouver bloquer dans le processus s'ils doivent récupérer un numéro de téléphone eSIM à partir d'un iPhone.

Cette fonction risque surtout d'être utile aux États-Unis, où les smartphones sont encore bloqués par les grands opérateurs. Transférer une eSIM entre iOS et Android requiert une intervention du fournisseur. En France, ce n'est plus le cas depuis longtemps, mais on espère que l'option va tout de même simplifier le transfert, qui nécessite pour l'instant de supprimer le profil eSIM sur l'iPhone afin de pouvoir le réinstaller sur son appareil Android.