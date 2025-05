Passer d’un iPhone à un smartphone Android ne sera plus un cauchemar grâce à cette nouvelle option

Changer de téléphone, c’est souvent compliqué. Et passer d’un iPhone à un Android l’est encore plus. Mais une nouveauté pourrait bien changer la donne.

Basculer d’un iPhone vers un smartphone Android reste une étape redoutée par de nombreux utilisateurs. Si les photos et les fichiers peuvent être transférés facilement, la carte SIM reste un casse-tête. Surtout depuis que les fabricants misent de plus en plus sur l’eSIM, une carte virtuelle qui remplace la traditionnelle puce plastique. Aujourd’hui encore, ce passage oblige souvent à contacter son opérateur.

Mais cela pourrait bientôt appartenir au passé. D’après des lignes de code découvertes par nos confrères de Android Authority dans la bêta d’Android 16 (QPR1), iOS 19 pourrait permettre de transférer une eSIM d’un iPhone vers un smartphone Android. Cette fonction inédite serait mentionnée dans l’application Google SIM Manager, avec une option “Transfer to Android” qui apparaîtrait dans les réglages d’iOS.

iOS 19 préparerait un transfert eSIM sans fil des iPhone vers Android grâce à un simple QR code

D’après ces éléments, la fonction serait simplement intégrée dans le menu “Transférer ou réinitialiser l’iPhone”, à partir d’iOS 19. L’utilisateur pourrait initier le processus en scannant un QR code depuis son appareil Android, puis en saisissant un identifiant de session et un mot de passe générés par l’iPhone. C’est une méthode qui est similaire à celle utilisée pour les transferts entre deux Android. Pour les utilisateurs, cela éviterait les appels aux services clients des opérateurs qui font parfois perdre un temps fou.

Cette nouveauté viendrait compléter une autre amélioration récente : Google travaille aussi sur une fonction de sauvegarde des eSIM via Google One, pour simplifier la restauration sur les téléphones Android, comme nous vous le rapportions fin avril.

Apple n’a encore rien confirmé officiellement, mais la présence de cette fonctionnalité dans le code Android semble indiquer une annonce imminente, probablement lors de la WWDC 2025. Cette avancée faciliterait enfin les changements de plateforme, longtemps freinés par des limitations techniques. Si la fonction inverse – passer d’un smartphone Android à un iPhone – n’a pas encore été détectée, le simple fait que l’eSIM puisse circuler plus librement entre les deux écosystèmes serait une petite révolution en elle même.