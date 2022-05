She-Hulk sera plus féminine que prévu, Leica et Xiaomi s’associent, c’est le récap’ de la semaine

La silhouette de She-Hulk modifiée depuis le premier trailer de la série, le partenariat entre Leica et Xiaomi est officiel, Elon Musk répond aux critiques du co-créateur du Dogecoin, Billy Markus, c’est le récap’ de la semaine.

Les fans voulaient une héroïne plus féminine, ils l’auront : Disney a en effet modifiée la silhouette de She-Hulk, jugée trop musclée par de nombreux spectateurs. Tandis qu’Elon Musk répond aux insultes du co-créateur du Dogecoin qui estime que 95% des cryptomonnaies sont des arnaques, Orange continue de travailler au déploiement d’une offre Internet 10 Gb/s et Xiaomi officialise son partenariat avec l’entreprise allemande Leica.

Elon Musk répond aux insultes de Billy Markus

Ce n’est pas la première fois que Billy Markus attaque le monde des cryptomonnaies, et cette fois encore, les insultes ne sont pas passées inaperçues. Alors que le co-créateur du Dogecoin a déclaré sur Twitter « […]la crypto est à 95% de l'arnaque et des ordures et la plupart des utilisateurs de crypto sont des connards », Elon Musk s’est empressé de répondre à la publication avec un émoticone représentant un visage qui rit et qui roule, ne cachant pas son désaccord avec Billy Markus.

Lire : Le créateur du Dogecoin assure que 95% des cryptomonnaies sont des arnaques, Elon Musk répond

Disney cède à la pression : She-Hulk sera moins musclée que prévu

Suite à la diffusion de la première bande-annonce de She-Hulk, les fans se sont empressés de partager leur mécontentement face à la silhouette de l’héroïne jugée trop musclée. À quelques mois de la sortie de la série, Disney semble avoir cédé à la pression. En effet, lorsque l’on se rend désormais sur la page de la série, on y découvre un nouveau trailer dans lequel le personnage interprété par Jennifer Walters a des traits plus fins et une apparence plus « féminine ».

Lire : She-Hulk : Disney+ plie devant la pression des fans et rend l’héroïne plus “féminine”

Le partenariat entre Xiaomi et Leica est désormais officiel

C’est officiel, Xiaomi et Leica ont « développé un partenariat stratégique mondial dans la technologie de l’imagerie ». Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé la nouvelle sur Twitter, en précisant que le Xiaomi 12 Ultra devrait être le premier smartphone à profiter de cette nouvelle collaboration, assurant au futur mobile haut de gamme de la marque de faire un bond en avant en matière de performances photo.

Lire : Le Xiaomi 12 Ultra arrive en juillet avec une partie photo signée Leica, c’est officiel

De nombreux Android espionnés selon Google

Le Threat Analysis Group (TAG) de Google a révélé qu’une société baptisée Cytrox aurait utilisé des logiciels espions afin d’enregistrer des données audio sur de nombreux smartphones Android. La société de surveillance privée malveillante, basée en Macédoine du Nord, aurait conditionné des failles Android de type “zero-day” pour ensuite les vendre à différents gouvernements.

Lire : Android : Google révèle qu’un malware espion écoute toutes vos conversations

La fibre 10 Gb/s arrive chez Orange, doucement mais sûrement…

Le responsable d’équipe innovation fibre chez Orange, Philippe Chanclou, a profité d’une interview accordée au quotidien le Télégramme pour annoncer que l’opérateur français travaille activement au développement de la fibre 10 Gb/s. C’est évidemment une bonne nouvelle, même si cela risque de prendre du temps avant qu’une offre soit proposée aux abonnées Orange, qui pourraient décider de partir chez SFR ou Free, qui proposent tous deux déjà des forfaits 10 Gb/s dans leur catalogue.

Lire : Orange prépare l’arrivée de la fibre 10 Gb/s, mais sera très en retard sur la concurrence

Notre test de la semaine

2/5 seulement pour le Realme Pad Mini

Certes le Realme Pad Mini est une tablette au design soigné, fine, légère et vendue à bas prix… Mais cela ne suffit plus. Même les tarifs particulièrement agressifs de la marque ne justifie pas autant de compromis et une fiche technique aussi médiocre. Le calibrage de l’écran n’est pas bon, la partie audio est catastrophique et la puissance n’est pas du tout au rendez-vous. Quitte à choisir, nous vous encourageons à investir un peu plus pour vous procurer la Realme Pad Classique.

Lire : Test Realme Pad Mini : aussi bancale sur le fond que sur la forme