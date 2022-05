Galaxy Z Fold 4 : sa fiche technique complète fuite des mois avant la sortie

Ça y est, on connaît tout ou presque de la fiche technique du Galaxy Z Fold 4. Grâce au leaker Yogesh Brar qui s’est déjà révélé fiable à plusieurs reprises par le passé, nous avons d’ores et déjà un aperçu des composants qui vont propulser le prochain smartphone pliable, alors même que sa sortie n’aura pas lieu avant plusieurs mois.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le Galaxy Z Fold 4 fait l’objet de fuites à répétition, notamment au niveau de son design. Jusqu’à maintenant, celles-ci concernaient des éléments isolés du smartphone pliable mais ce lundi 30 mai, le leaker Yogesh Brar a publié un résumé complet de la fiche technique de ce dernier. Notons que cette fuite a tout pour être crédible. D’une part, Yogesh Brar s’est montré fiable à plusieurs reprises par le passé. D’autre part, la plupart des informations dévoilées concordent avec de précédentes fuites.

Commençons donc par ce que ne changera pas par rapport au Galaxy Z Fold 3. Ainsi, Yogesh Brar explique que la taille des écrans restera la même sur son successeur, à savoir 7,6 pouces à l’intérieur et 6,2 pouces à l’extérieur. De plus, on sera toujours sur une technologie OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Même son de cloche du côté de la batterie qui restera de 4400 mAh compatible à la charge 25W, ce qui va dans le même sens que de précédentes fuites.

Le Galaxy Z Fold 4 se dévoile dans les moindres détails

Passons au processeur, qui sera un Snapdragon 8+ Gen 1, conformément à ce qu’a affirmé une autre fuite au début du mois de mai. Il s’agit donc d’une petite amélioration par rapport au Snapdragon 888 du Galaxy Z Fold 3. Autre amélioration, Samsung proposera une version 16 Go de RAM, là où le modèle actuel monte jusqu’à 12 Go. Du côté du stockage, on retrouvera les traditionnelles versions 256 Go et 512 Go.

Sur le même sujet — Galaxy Z Fold 4 : le pli de l’écran sera moins visible que sur les autres modèles

L’upgrade la plus notable sera probablement au niveau de la photo. On devrait bien retrouver un triple capteur à l’arrière, dont un principal de 50 MP, là où celui du Z Fold est de 12 MP. Un capteur ultra grand-angle et x3 optique de 12 MP chacun accompagneront ce dernier. Quant au capteur selfie, celui-ci sera de 16 MP, soit bien plus que le 4 MP de son prédécesseur. Yogesh Brar ne s’avance pas sur le prix du smartphone, mais celui-ci devrait à nouveau baisser cette année.