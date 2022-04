SFR augmente encore discrètement les prix des forfaits RED, voici comment refuser

Vous reprendrez bien encore un peu d’augmentation des prix chez SFR. Après la hausse de l’abonnement Internet, c’est désormais au tour de l’offre RED de monter de 3 € par mois. L’opérateur se justifie en évoquant la prise en charge de la 5G ainsi qu’un réseau optimisé. Comme à chaque fois, il est possible de refuser cette offre. On vous explique comment.

Ces dernières années, les opérateurs ont pris la fâcheuse habitude d’augmenter leur prix sans en prévenir leurs clients. En 2021, ce sont Bouygues Telecom et SFR qui ont été élus champions de la hausse des prix. Le second s’est en effet illustré à plusieurs reprises dans le domaine. Sa dernière tentative en date remonte à janvier 2022, lorsque son offre Internet s’est affichée à 3 € de plus par mois.

Aujourd’hui, nouvelle tentative, même augmentation. Ce matin, les abonnés RED by SFR ont reçu un mail de la part de l’opérateur, qui, au premier abord, semble être une bonne nouvelle. La firme « poursuit ses investissements et accélère le déploiement de son réseau pour vous offrir la meilleure expérience client », assure-t-elle. Mais derrière les jolies tournures de phrase se cache en réalité une hausse de l’abonnement de 3 € supplémentaires par mois.

Vous pouvez refuser la nouvelle hausse des prix RED by SFR

À force de tentatives, on sait désormais qu’il est possible de ne pas se plier à cette nouvelle hausse des prix. SFR ne s’en cache d’ailleurs pas, comme le montrent ses nombreuses réponses aux tweets agacés d’abonnés de devoir à nouveau sortir le portefeuille. Heureusement, la marche à suivre pour refuser la nouvelle offre est relativement simple.

Pour ce faire, il vous suffit donc de vous rendre sur le site indiqué à la fin du mail, à savoir ce lien. En bas de page, vous trouverez un bouton Refuser cette nouvelle offre. Cliquez dessus, connectez-vous à votre compte client, et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Vous pouvez également directement un conseiller SFR en allant dans la rubrique Aide puis Nous contacter de votre espace client. Attention vous n’avez que 4 mois pour effectuer cette manipulation.