SFR dévoile la nouvelle SFR Box 10+, la plus puissante de l’opérateur

Le fournisseur d'accès à Internet SFR vient de révéler une toute nouvelle box, la SFR Box 10+. Il n'a visiblement pas lésiné sur les moyens puisqu'il s'agit de la box la plus puissante de l'opérateur à ce jour.

Sans tambours ni trompettes, SFR vient de lancer une toute nouvelle box Internet. Ce n'est pas une surprise en soi puisque nous nous attendions à une telle annonce de la part de l'opérateur au carré rouge.

Souhaitons donc la bienvenue à la SFR Box 10+, dont la devise est “puissance, écoresponsabilité et ergonomie“, rien que ça. Trois attribut que le fournisseur d'accès à Internet argumente bien sûr. Commençons par le premier.

En résumé, la SFR Box 10+ “est équipée des technologies les plus avancées pour garantir une performance exceptionnelle“. Disponible uniquement pour les abonnements Fibre, elle dispose d'un Wi-Fi 7 tri-bande certifié par l'organisme Wi-Fi Alliance.

Rappelons qu'en l'absence de cette validation, promouvoir le Wi-Fi 7 de sa box peut avoir de fâcheuses conséquences. Selon SFR, la technologie permet “d’atteindre des débits jusqu’à trois fois supérieurs à ceux de la génération précédente“. Notez que 2 répéteurs Wi-Fi 7 bi-bande sont inclus dans l'offre.

La nouvelle SFR Box 10+ est la première à proposer du Wi-Fi 7 chez l'opérateur

En toute logique, la SFR Box 10+ est compatible avec la Fibre GPON et XGS-PON, qui permet théoriquement d'obtenir des débits symétriques de 8 Gbit/s maximum. En terme de connectique, 4 ports Ethernet, dont un de 10 Gbit/s, prennent place sur la box. SFR rappelle qu'actuellement, 50 % de ses prises FTTH sont compatible avec la technologie XGS-PON.

La box intègre aussi un module de connectivité Thread, une première. Son but est de “relier des objets connectés basse consommation, tels que des capteurs de mouvement, des prises connectées ou des interrupteurs intelligents“.

Les internautes soucieux de l'environnement seront ravis d'apprendre que le nouvel appareil de SFR est fabriqué à partir de 91 % de plastique recyclé. Ce dernier est d'ailleurs 100 % recyclable lui-même.

La box propose aussi des fonctionnalités destinées à faire baisser votre facture d'électricité : un mode éco programmable est de la partie (sans qu'il soit explicité) et une mise à jour future ajoutera une mise en veille profonde. Il sera également possible de suivre la consommation électrique de la SFR Box 10+. Un bon point quand on sait que cette donnée est souvent obscure.

Quel est le prix de la SFR Box+ et quand sera-t-elle disponible ?

Avant de répondre, notons ce qui saute au yeux sur la photo servant d'illustration à cet article : la SFR Box 10+ dispose d'un écran E-ink en façade, comme sur les liseuses. Il donne accès à ces différentes fonctions, qui n'ont pas encore été détaillée. D'après les icônes visibles, on devine de haut en bas et de gauche à droite les paramètres de connexion Ethernet et Wi-Fi, les modes d'économie d'énergie et la gestion de la ligne téléphonique fixe.

Pour ce qui est du prix et de la disponibilité de la SFR Box 10+, il va falloir attendre. L'opérateur nous dit simplement qu'elle “sera proposée en avant-première dès cet été à certains clients SFR parmi les plus fidèles, avant son lancement prévu à la rentrée de septembre“.

Au vu de ses caractéristiques, la SFR Box 10+ sera la plus chère du catalogue. Pour le moment, c'est la SFR Box 8X qui occupe cette position, avec l'abonnement Fibre Premium à 44,99 € par mois de base. Une formule à 54,99 € par mois semble plausible, même s'il faudra patienter pour savoir comment l'opérateur compte se positionner. Il est tout de même encourageant de constater que malgré sa disparition programmé, SFR continue de proposer des nouveautés à ses clients.