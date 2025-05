Vous n’allez plus reconnaître Airbnb : nouveau look, services premium, voici tout ce qui change

Airbnb fait sa révolution : l'application de locations entre les particuliers annoncent une série de nouveautés en plus d'une application revisitée. À l'aune de ces changements, la firme déploie un nouveau design dans son application mobile, mais de nouveaux services premium arrivent également, avec par exemple des prestations de cuisine ou des messages pour des séjours vraiment inoubliables.

Jamais la location entre particuliers n'aura autant ressemblé à de l'hôtellerie professionnelle. Depuis 2007, Airbnb a réussi à séduire 2 milliards de voyageurs, tout en permettant à de nombreuses personnes de maximiser le rendement de leur patrimoine immobilier. Avec le temps, Airbnb s'est inscrit dans le paysage, avec une offre toujours plus professionnelle que d'aucuns, côté hôtellerie classique, décrivent volontiers comme une nouvelle forme de concurrence.

Du côté des voyageurs, les attentes sont elles aussi devenues plus élevées, avec des hôtes notés plus sévèrement et des propositions de séjours plus raffinées. Dans ce contexte, Airbnb diversifie son offre, avec le lancement de Airbnb Services et Airbnb Experiences. Deux nouvelles facettes de la plateforme qui permettent désormais d'inclure aux séjours des services premium censés transformer le voyage à quelque chose d'encore plus exceptionnel.

Comment Airbnb réinvente encore son business en ajoutant des services à la personne

Au travers de la première nouvelle plateforme, dédiée aux services, il sera possible d'ajouter des prestations délivrées par des acteurs locaux. Telle qu'un repas cuisiné par un chef, un accompagnement par un photographe dédié, des messages, des traitements de spa, un entraiment sportif ou au yoga. Ou encore une séance de coiffure, de maquillage, la pose de nouveaux ongles et du catering (offre de livraisons de repas).

Airbnb Experience consiste davantage à proposer des visites et expériences culturelles locales : visite de musées, tours de ville culinaires, plongée, séance shopping, après-midi dédiée à la beauté… Tous ces services seront notés par les voyageurs, comme ils peuvent le faire déjà pour leur logement. Les meilleurs packages, les plus exclusifs, seront griffés Airbnb Originals.

Ces nouvelles prestations débarquent dès à présent via une mise à jour profonde de l'application mobile. Pour en profiter, il suffit de naviguer, sous le champ de recherche, dans les onglets Experiences et Services. C'est aussi simple que cela !