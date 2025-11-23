Les mots de passe préférés des Français sont toujours aussi hilarants : un rapport de NordVPN révèle des choix surprenants

C’est une habitude qui ne change pas : la majorité des internautes utilisent des mots de passe faciles à deviner. NordPass, la filiale de NordVPN, vient de dévoiler les résultats d’une étude sur les mots de passe les plus utilisés dans le monde, y compris en France.

L’utilisation d’un mot de passe fort est le réflexe de cybersécurité le plus élémentaire. La majorité des internautes choisissent pourtant d’ignorer ce principe, malgré les risques qui peuvent en découler. NordPass publie chaque année une étude sur les mots de passe les plus utilisés dans le monde. L’entreprise a récemment dévoilé les résultats de ses dernières enquêtes menées dans 44 pays, dont la France.

Admin : le mot de passe le plus courant en France

Les 20 mots de passe les plus utilisés en France sont d’une simplicité déconcertante, et donc faciles à pirater. Beaucoup d’entre eux reviennent régulièrement dans ce classement. Cette année, c’est Admin qui se hisse en tête, suivi de 123456 et du classique password.

Cette tendance s’explique par le fait que les mots de passe les plus simples, et donc les plus communs, sont faciles à retenir. La plupart des internautes choisissent un code familier dont ils pourraient se souvenir facilement, au détriment de leur sécurité.

Les séquences naturelles du clavier comme « azerty » et « 123456789 » dominent ainsi le classement des mots les plus prisés en France. Les caractères spéciaux, souvent recommandés par les experts en cybersécurité, sont inexistants dans le top 20.

Quelques surprises se glissent par ailleurs dans cette liste. On y retrouve des mots de passe étonnants, partagés par beaucoup de Français, comme « poisson », « canabis » ou encore « gazeuses ».

Voici la liste des 20 mots de passe les plus courants en France d’après l'étude de NordPass :

admin 123456 password azerty 123456789 12345678 azertyuiop azerty123 final9999 12345 41166 Password Azerty123 poisson motdepasse 1234567890 gazeuses 12345678910 111111 canabis

Le classement mondial n’est guère plus reluisant et confirme la tendance des internautes à privilégier la facilité au détriment de la sécurité. 123456 s’impose comme le mot de passe le plus couramment utilisé à l'échelle mondiale.

C’est la 6e fois en 7 ans qu’il occupe la tête du classement. Il est suivi de admin et de 12345678. En revanche, on note un léger recul de l’utilisation de password, qui occupe la 6e place, mais qui reste encore bien ancré dans les habitudes.

L’âge des internautes ne change rien à la tendance

On pourrait penser que les milléniaux et la génération Z, ayant grandi dans un monde numérique, auraient des réflexes différents de ceux des séniors. Mais force est de constater que les habitudes ne changent pas beaucoup d’une génération à l’autre.

Les combinaisons de chiffres, telles que « 12345 » et « 123456 » occupent les premières places dans toutes les tranches d'âge. On note toutefois une différence dans les tendances générationnelles.

Les personnes âgées utilisent plus souvent leurs prénoms dans leurs mots de passe. Veronica, Susana ou encore Valentina sont par exemple très présents au niveau du classement mondial dans les tranches d'âge les plus avancées. Les jeunes ont par contre tendance à opter pour des combinaisons de chiffres.

Au final, cela ne change pas grand-chose au fait que les mots de passe les plus populaires ne respectent aucune règle de sécurité. Des outils dits d’attaque par force brute peuvent craquer ces mots de passe en seulement quelques secondes, mettant en danger les données de plusieurs millions de personnes dans le monde.

Une solution simple existe pourtant pour ceux qui souhaitent utiliser des mots de passe forts : l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Ce genre de solution permet de créer des mots de passe difficiles à pirater, tout en les enregistrant sur tous vos appareils. C’est le cas justement de NordPass, l’auteur de l’étude. Notez que cet outil est intégré sans surcoût aux formules Plus et Ultime de NordVPN.