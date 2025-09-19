Les Galaxy S26 Pro, Ultra et Edge dévoilent leur design dans cette énième fuite et confirment les rumeurs

Une nouvelle fuite nous en apprend plus sur le design des prochains Galaxy S26. Ou plutôt, viennent confirmer ce que l'on savait déjà… et qui risque de ne pas plaire à tout le monde. En effet, sur ces photos volées de coques, on aperçoit bien un léger changement du côté des capteurs photos, qui souligne un choix audacieux de la part de Samsung.

Ça y est, les fuites concernant le Galaxy S26 commencent à arriver en masse. Conformément au calendrier habituel, nous devrions avoir dans les mois à venir la quasi-totalité des informations sur la fiche technique et le design des futurs flagships de Samsung. Par ailleurs, nous avons déjà été gâté sur ce dernier point, avec une belle indiscrétion en début de semaine. Après les maquettes 3D, ce furent les films de protection qui ont fini sur X (ex-Twitter), révélant au passage un détail non négligeable.

Selon toute vraisemblance, Samsung s'apprête à opérer un léger changement de design sur ses prochains smartphones haut de gamme. Le bloc photo, qui viendra accueillir les capteurs, se voudra plus imposant que sur les générations précédentes, allant sur le modèle Edge jusqu'à occuper toute la largeur du téléphone. Une hypothèse aujourd'hui confirmée par une nouvelle fuite, diffusée par SammyGuru, contenant de nombreuses images volées.

Le design des Galaxy S26 se confirme

Ces images volées concernent les (éventuelles) futures coques pour les trois modèles à venir : le Galaxy S26 Pro, Ultra et Edge. Première information confirmée, les angles arrondis et côtés plats que l'on trouvait déjà sur les Galaxy S25. Samsung ne va pas donc probablement pas réinventer la roue de ce côté-là. Mais le sujet qui fâche est bien entendu l'îlot photo. Il semblerait que celui-ci soit bel et bien proéminent, ce qui ne va clairement pas plaire à tout le monde.

Gardons toutefois en tête que ces images sont encore des versions de travail. Comme le note SammyGuru, il est assez étrange de voir le modèle Pro arborer un bloc photo en forme de P similaire à celui du modèle Ultra. Les fabricants se sont sûrement basés sur des premiers rendus fournis par Samsung, qui peuvent donc encore changer d'ici la sortie.

