Samsung prépare des écrans OLED plus lumineux sans sacrifier l’autonomie des smartphones

Samsung et LG seraient en train de développer un nouveau type d'écran OLED, plus lumineux, moins énergivore, et plus durable. Le secret : une meilleure gestion de la perte de lumière. Explications.

Parmi les éléments qui consomment le plus d’énergie sur nos smartphones, l'écran est toujours en tête (si on ne compte pas les applications). Forcément, c'est lui qui affiche tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l'appareil. Il est d'autant plus énergivore que sa luminosité change en fonction des conditions ambiantes. Plus il est lumineux, plus il consomme. Samsung Display et LG Display, les divisions spécialisées dans la conception d'écrans des deux géants coréens, planchent justement sur un nouveau type d'écran OLED moins gourmand et plus lumineux.

Les deux entreprises n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Samsung utilise déjà sa technologie Eco² OLED, plus économe en énergie, sur certains de ses modèles comme le Galaxy Z Flip 4 ou le Galaxy Z Fold 4. Chez LG, le système en vigueur s'appelle MLA (Micro Lens Array) et équipe les grands écrans OLED des téléviseurs de la marque. Il permet, pour une consommation énergétique identique, d'être 20 % plus lumineux qu'un autre écran. L'idée est donc de concilier ces deux bénéfices.

Les futurs écrans OLED de Samsung et LG consomment moins d’énergie

Pour y parvenir, Samsung et LG se concentrent sur la couche la plus haute des écrans de smartphones, qui est appelée CPL (pour Capping Layer). Actuellement, cette membrane a une réfraction élevée. Comprenez que toute la lumière émise ne traverse pas cette couche et une partie est réfléchie. Conséquence, les écrans perdent beaucoup de luminosité. Les nouveaux écrans OLED utiliseraient un revêtement CPL à faible réfraction. Ainsi, il y a moins de pertes de lumière, ce qui veut dire qu'à puissance égale, l'écran est plus lumineux. Et si vous avez moins besoin de monter la luminosité pour obtenir une lisibilité suffisante, la batterie de votre mobile dure plus longtemps. CQFD.

Il y a cependant un bémol. Ces écrans OLED d'un nouveau genre sont plus chers à produire. Il s'agit donc de convaincre les constructeurs de passer à la caisse avant d'envisager de les voir sur nos appareils. Les négociations seraient cependant déjà en cours entre des fabricants de couches CPL à faible réfraction et les deux entreprises coréennes, Samsung Display et LG Display. Reste à voir l'impact que cela aurait sur le prix des mobiles pour les consommateurs.

