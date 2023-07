Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : les nouveaux smartphones pliables se dévoilent en images

La présentation des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 devrait avoir lieu dans trois semaines lors de l’événement Unpacked de Samsung. WinFuture s’est procuré en exclusivité les premiers clichés des prochains smartphones pliables de Samsung.

De tous les appareils qui seront présentés lors de l’événement Unpacked du 26 juillet prochain, le Galaxy Z Fold 5 est probablement le plus attendu. En effet, le format « Livre » est devenu le plus couramment proposé aux clients désireux d’acheter un smartphone pliable. À première vue, la nouvelle itération du flagship n’apporte pas de changement radical à la formule utilisée pour le Galaxy Z Fold 4 : il disposera toujours d’un grand écran principal pliable et d’un écran externe supplémentaire, utilisable en mode replié. Les plus fins observateurs noteront tout de même que les modules photo sont légèrement plus fins, et surtout que la LED de flash est maintenant disposée à côté de l’îlot d’objectifs, et non plus en bas.

Plus aucun espace n'est visible entre les deux volets du Galaxy Z Fold 5 lorsqu’il est plié ce qui interroge sur la durabilité de la charnière de l’appareil et de l’écran. Les photographies dégotées par le site allemand nous donnent également à voir le Galaxy Z Flip 5, le pliable en mode clamshell du géant coréen. Les images nous confirment que le pliable à clapet n’est en rien identique à son prédécesseur. L’écran extérieur est beaucoup plus grand. Cela reste à mesurer, mais le bruit court selon lequel il serait passé de 1,22 pouce de diagonale à près de 2,2 pouces, soit une augmentation de 78 % !

Des photos des Galaxy Z Fold 5, Z Flip 6 et de la Galaxy Tab S9 ont fuité, les voici

Comme l’affirme WinFuture, cette nouvelle importance donnée à l’écran externe va permettre de l’utiliser avec une multitude de nouvelles applications, à tel point que Google et Samsung seraient en train de travailler sur apps spécifiques. Nos confrères teutons ont également mis la main sur des photos de la nouvelle tablette haut de gamme de Samsung, la Galaxy Tab S9.

Ici, point de bouleversement au niveau esthétique. Les changements seront sans doute plus importants dans les entrailles de l’ardoise numérique. Au-delà de ces clichés, qui confirment principalement les rumeurs qui couraient sur les pliables de Samsung, aucune autre information n’a filtré concernant leurs prix, ou même les coloris dans lesquels ils seront proposés.