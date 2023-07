Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : les prix en euros dévoilés avant la sortie en France

Les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 arrivent à la fin du mois, et on sait désormais combien vont coûter chaque modèle. Malheureusement pour nous, Samsung va continuer d’augmenter les tarifs.

Cela fait plusieurs mois que l’on peut découvrir petit à petit tout ce qu’il faut savoir au sujet des prochains smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Cependant, une inconnue demeurait toujours : les tarifs. Grâce au leaker français billbil-kun, on sait enfin à quoi il faut s’attendre de ce côté-là, et il s’agit de mauvaises nouvelles.

En effet, alors que nous venons d’apprendre que les Galaxy Tab S9 seront plus chères que la génération précédente, il en sera également de même pour les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. D’ailleurs, les hausses seront assez significatives, et pourraient bien décourager certains clients curieux de passer sur un smartphone pliable.

Quels tarifs pour les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ?

D’après billbil-kun, qui ne se trompe presque jamais, le Galaxy Z Flip 5 sera commercialisé en France à partir de 1199 euros dans sa version avec 256 Go de stockage, et il faudra débourser 1339 euros pour la configuration avec 512 Go de stockage.

Vous l’aurez peut-être remarqué, Samsung va donc abandonner la version avec 128 Go de stockage, qui était commercialisée à seulement 1109 euros l’année dernière. Il s’agit donc d’une augmentation importante de 90€ pour l’entrée de gamme, et de 30 € par rapport au même modèle dans la série Flip 4.

Du côté du Galaxy Z Flip 5, Samsung aurait prévu une hausse encore plus conséquente. Le Galaxy Z Flip 5 sera affiché à 1899 euros chez nous avec 256 Go de stockage, 2039 euros avec 512 Go de stockage et 2279 euros avec 1 To de stockage. Les prix augmentent donc de 100 euros par rapport au Galaxy Z Fold 4, qui débutait à 1799 euros.

Pourtant, on sait que c’est le Galaxy Z Flip 5 qui va profiter des changements les plus importants, notamment au niveau de l’écran externe qui va désormais mesurer 3,4 pouces. Il est donc étonnant de voir une augmentation aussi importante sur le Galaxy Z Fold 5, car ce dernier ne sera pas radicalement différent de la génération précédente.

Voici un récaptiulatif des prix :