Galaxy Watch 6 et 6 Classic : leur fiche technique complète dévoilée quelques jours avant le lancement

Les Galaxy Watch 6 et 6 Pro seront dévoilées officiellement le 26 juillet prochain, mais nous n’avons pas eu à attendre la conférence officielle pour découvrir les caractéristiques techniques des montres connectées.

Alors que nous avions appris hier les différentes tailles des prochaines Galaxy Watch 6 et 6 Pro de Samsung, le célèbre leaker @_snoopytech_ vient finalement de lever le voile sur l’intégralité de la fiche technique des montres connectées. Au programme, des écrans plus grands, un nouveau processeur, mais également des batteries avec une capacité en hausse.

Tout d’abord, la fuite confirme l’arrivée d’un tout nouveau processeur, l’Exynos W930, qui viendra remplacer l’ancien Exynos W920, utilisé depuis plusieurs générations. Il devrait s’agir d’une amélioration mineure par rapport à l’ancienne version, mais cette nouvelle génération apporte la compatibilité avec le Bluetooth 5.3, et probablement une petite hausse des performances.

Les Galaxy Watch 6 et 6 Pro ont droit à des améliorations de taille

D’après la fiche technique dévoilée par SnoopyTech, les Galaxy Watch 6 et 6 Classic vont bénéficier d’écrans plus grands que leurs prédécesseurs. En effet, la Galaxy Watch 6 utilisera désormais un écran de 1,31 pouce sur la version 40 mm, et une dalle de 1,47 pouce sur la version 44 mm. C’est donc plus que les 1,2 et 1,4 pouce précédents, respectivement. Samsung a donc considérablement réduit les bordures noires tout autour des écrans.

Du côté de la Galaxy Watch 6 Classic, on aura droit à un écran de 1,31 pouce AMOLED 432 x 432 pixels sur la version 43 mm et un écran de 1,47 pouce AMOLED 480 x 480 pixels sur la gigantesque version 47 mm. Ces hausses s’accompagnent évidemment de batteries plus grosses.

La Galaxy Watch 6 dispose désormais de batteries de 300 mAh et 425 mAh, contre 284 mAh et 410 mAh précédemment. On ne devrait cependant pas assister à une hausse de l’autonomie, puisque les écrans plus grands consommeront davantage d’énergie. La Galaxy Watch 6 Classic utilisera, elle aussi, des batteries de 300 mAh et 425 mAh.

Enfin, notons l’apparition d’un nouveau capteur de « température », qui remplacera vraisemblablement votre thermomètre. On retrouve aussi un capteur mesurant précisément les calories que vous brûlez. Nous en saurons davantage dès la semaine prochaine lors de la conférence Unpacked de Samsung.