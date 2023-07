La Galaxy Watch 6 Classic sera la montre connectée la plus grande de Samsung

À quelques jours seulement de la présentation officielle des Galaxy Watch 6, Samsung a déjà laissé fuiter l’un des posters de sa conférence Unpacked, qui dévoile toutes les tailles des différents modèles des montres connectées.

Cela fait maintenant plus d’un mois que nous savons exactement à quoi vont ressembler les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, leur design ayant déjà fuité au travers d’images officielles. Tout portait alors à croire que les montres allaient être légèrement plus grandes que la génération précédente, et c’est effectivement ce que vient de confirmer un poster de Samsung.

Ce dernier, repéré par l’utilisateur Twitter @BullsLab, confirme les rumeurs selon lesquelles Samsung proposera deux modèles de Galaxy Watch 6 cette année, et que les montres seront plus grandes que jamais. Pas de modèle Pro pour cette génération, mais on assistera bien au retour du modèle Classic d’il y a deux ans.

Quelles tailles pour les Galaxy Watch 6 ?

Disponible en version Bluetooth et LTE, la Watch 6 sera disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la Watch 6 Classic sera disponible en 43 mm et 47 mm. Il s’agit donc d’une hausse par rapport à la génération précédente, puisque la Galaxy Watch 5 Pro était seulement disponible en 45 mm.

La Galaxy Watch 6 Classic devrait donc être la montre la plus imposante de Samsung de ces dernières années. Elle est même plus grande que la Galaxy Watch 4 Classic de 2021, qui n’était disponible qu’en 46 mm.

Aucun changement de taille n’est attendu au niveau de la Galaxy Watch 5 de base, mais on sait tout de même que l’écran de la montre connectée devrait voir sa taille augmenter. Les bordures noires tout autour devraient être plus fines, offrant ainsi un écran toujours plus immersif. Samsung rattraperait donc légèrement son retard sur certains de ses concurrents, qui proposent déjà des écrans sans bords sur leurs montres connectées.

Malheureusement, cette augmentation de la taille des écrans et du gabarit de la version Classic s’accompagnera d’une hausse des tarifs en France. Ces derniers avaient été dévoilés par Dealabs il y a plusieurs semaines maintenant. Rendez-vous le 26 juillet prochain lors de la présentation officielle pour tout savoir au sujet des montres.