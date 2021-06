Galaxy Watch 4 : Samsung dévoile l’interface One UI Watch basée sur Wear OS

La Galaxy Watch 4, la future montre connectée de Samsung, ne tournera pas sous Tizen. La smarwatch inaugurera plutôt l'arrivée de One UI Watch, un nouveau système d'exploitation dédié aux montres connectées basé sur Wear OS. Samsung vient de lever le voile sur les nouveautés et les fonctionnalités cette interface conçue en collaboration avec Google.

Samsung a profité du MWC 2021 pour dévoiler l'interface One UI Watch, la surcouche Wear OS dédié à ses montres connectées. Le géant de Séoul a en effet noué un partenariat avec Google. Cette collaboration historique a abouti à la fusion de Wear OS et de Tizen. Les deux systèmes sont désormais un seul OS unifié.

“Il en résulte de meilleures performances, une expérience de collaboration parfaite entre la montre et les smartphones Android et un accès aisé vers davantage d’applications” avance Samsung dans un communiqué de presse. Sans surprise, Samsung met surtout en avant la quantité d'applications qui seront disponibles avec Wear OS par rapport à Tizen.

Samsung dévoile les atouts de l'interface One UI Watch

Samsung précise que toutes les applications installées sur le smartphone jumelé à votre smartwatch seront automatiquement téléchargées sur la montre.“Une fois que vous avez installé les applications compatibles sur votre smartphone, elles se téléchargent rapidement et facilement sur votre smartwatch” glisse le chaebol.

One UI Watch permet une meilleure intégration entre le smartphone et la montre. “Si vous bloquez vos appels et vos messages sur votre montre, ils sont également bloqués sur votre smartphone” détaille Samsung. Le communiqué annonce un outil de personnalisation qui propose de créer “plus facilement que jamais” un nouveau cadran pour la montre.

Lors de la conférence du MWC, Samsung a annoncé l'arrivée de l'interface sur ses futures montres connectées. Le fabricant n'a jamais évoqué les Galaxy Watch 4 lors de sa prise de parole. Néanmoins, on sait déjà , grâce aux dernières fuites apparues sur la toile, que les Watch 4 seront bientôt lancées sur le marché. Les rumeurs s'attendent à ce que Samsung annonce la Watch 4 lors de la conférence d'août 2021 consacrée à ses nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.