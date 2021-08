Galaxy Buds 2 officiels : Samsung retourne à l’attaque des AirPods avec des écouteurs à 149€

Les Galaxy Buds 2 sont enfin officiels ! Dans la foulée de la conférence dédiée au Galaxy Z Flip 3 et au Z Fold 3, Samsung a levé le voile sur sa nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Vendus au prix de 149 euros, les écouteurs se distinguent grâce à la réduction de bruit active.

Ce mercredi 11 août 2021, Samsung a présenté deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 3 convertible en tablette et le Galaxy Z Flip 3, un téléphone à clapet. Lors de la conférence Unpacked, le géant de Séoul a aussi annoncé plusieurs accessoires, dont les Galaxy Watch 4 et les écouteurs Galaxy Buds 2.

Successeurs des Galaxy Buds premiers du nom sortis en 2019, les Galaxy Buds 2 se rapprochent visuellement des Galaxy Buds Pro, les écouteurs haut de gamme sortis début d'année. Samsung opte pour un boitier de recharge (sans fil et filaire) arrondi.

Réduction de bruit active et 5h d'autonomie

Les écouteurs sont 21% plus légers et 15% plus petits que les Buds+. Samsung annonce un poids de 5 grammes seulement par écouteur. Les Buds 2 optent pour un format intra-auriculaire classique avec un embout en silicone qui s’insère dans le conduit auditif. Une surface tactile sur le dessus des Buds 2 permet de contrôler le volume et la diffusion de contenus.

Les écouteurs embarquent une technologie de réduction de bruit active. Concrètement, les écouteurs vont diffuser des ondes sonores capables d'annuler les sons ambiants, de façon à ce que l'utilisateur se retrouve vraiment dans une bulle de calme. Cette technologie est désormais accessible sur les écouteurs les moins chers de Samsung. Jusqu'ici, l'option se cantonnait aux déclinaisons Pro. Côté son, la marque promet des basses profondes grâce à l'expertise d'AKG.

Chaque écouteur embarque une batterie de 61 mAh, tandis que le boitier de recharge affiche une capacité de 472 mAh. C'est une nette amélioration par rapport aux premiers Galaxy Buds (58 mAh par écouteur et 252 mAh pour l'étui). Grâce à ces accumulateurs, Samsung promet 5 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. Grâce au boitier, l'autonomie grimpe à 20 heures. Avec la réduction de bruit désactivée, Samsung annonce 7h30 d'écoute et 29 heures au total avec le boîtier.

Samsung met longuement en avant l'écosystème des appareils estampillés Galaxy. Par exemple, on trouve une fonction appelée Auto-Switch, l'équivalent du basculement automatique chez Apple. Les Buds Pro passeront automatiquement de votre tablette à votre smartphone Galaxy en fonction de ce que vous faites. Enfin, il est aussi possible de contrôler les Buds 2 avec la Galaxy Watch 4 à votre poignet.

Un prix de 149€

Samsung commercialisera les Galaxy Buds 2 à un prix de 149 euros. Les écouteurs s'annoncent moins chers que les AirPods d'Apple, qui sont proposés à un tarif de départ de 179 euros. Les Buds 2 restent cependant plus chers que certaines solutions concurrentes, dont les Nothing avec ses Ear (1) à 99 euros.

La marque propose les Buds 2 en 4 coloris : noir, blanc, vert et violet. Que pensez-vous de cette nouvelle génération d'écouteurs Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.