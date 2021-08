Galaxy Watch 4 series officiels : Google Wear OS fait une entrée remarquée chez Samsung

Samsung officialise ses deux nouvelles montres que sont les Watch 4 et Watch 4 Classic. Si ces deux modèles profitent d'un processeur flambant neuf et de fonctionnalités inédites, comme l'analyse du ronflement, elles bénéficient surtout d'une nouveauté de taille : l'intégration d'Android Wear (basé sur Google Wear OS), le nouveau système d'exploitation de Google, développé en collaboration avec Samsung.

C'est la coutume pour Samsung : le lancement de nombreux objets connectés, en plus de nouveaux smartphones très haut de gamme, a lieu en période estivale. Cette année, le géant sud-coréen a décidé de sortir deux nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Côté accessoires connectés, on a droit à de nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds 2, qui offrent une réduction de bruit active pour moins de 150 euros. Mais Samsung renouvelle aussi sa gamme de montres connectées, avec deux nouveaux modèles : les Galaxy Watch 4 series. Et c'est justement elles qui vont nous intéresser ici.

Deux petites précisions sont à apporter avant de commencer : la Galaxy Watch4 remplace la Watch Active2. Quant à la Watch4 Classic, elle se substitue à la Watch3.

Samsung offre un Exynos en 5 nm à ses montres Watch4

Samsung lance donc en même temps deux nouvelles montres, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Sur le plan purement technologique, les deux montres sont très similaires. C'est essentiellement sur leur taille et leurs usages que les deux accessoires vont se différencier. L'une offre néanmoins un écran de 1,2″ (de 396 x 396 pixels), tandis que l'autre propose un écran de 1,4″ (de 450 x 450 pixels). L'une embarque une batterie de 247 mAh (pour les modèles de 40 et 42 mm), tandis que l'autre dispose d'une batterie de 361 mAh (pour les modèles de 44 et 46 mm).

Comme annoncé récemment par Samsung, les Watch4 profitent d'un tout nouveau processeur Exynos W920 gravé en 5 nm, mais aussi d'un nouvel écran. Et en termes de capacité, elles passent de 8 à 16 Go de stockage.

Bref, il y a du nouveau du côté hardware. Côté autonomie, malgré l'intégration un nouveau processeur, Samsung avoue que rien ne change par rapport à la génération précédente. Dans le meilleur des cas, il faudra se contenter d'une durée de vie inférieure à 2 jours avant que la montre ne crie famine. C'est peu. En revanche, le temps de charge a été considérablement réduit : on passe ainsi de 2h30 sur la Watch 3 à 1h40 sur la Watch 4.

Enfin, et c'est aussi une nouveauté intéressante : la montre est pourvue d'une boussole. Pratique pour se repérer quand on ne veut pas constamment sortir son smartphone. Bien évidemment, le modèle Bluetooth de la Watch 4 aura besoin de s'y connecter pour télécharger les plans des environs, tandis que l'édition Bluetooth pourra s'en passer.

Android Wear s'invite dans les nouvelles montres connectées Samsung

La principale nouveauté des deux montres reste sans aucun doute l'adoption du système d'exploitation Wear OS, baptisé Android Wear. Samsung tire donc un trait sur Tizen, son OS maison, au profit de celui l'entreprise de Mountain View. Si Samsung et Google ont collaboré sur le développement de ce nouvel OS, Samsung a néanmoins ajouté sa propre surcouche sur sa montre. Selon le constructeur, l'objectif est de permettre aux utilisateurs d'accéder à un plus large choix d'applications, tout en profitant de l'écosystème Google. Le revers de la médaille, c'est qu'un smartphone sous Android est indispensable pour réellement gérer la montre.

Les Watch 4 series bénéficient par conséquent de toutes les applications que les utilisateurs de montres sous Android Wear connaissent bien, mais rassurez-vous : pour contrôler la montre et toutes ses mesures concernant votre état physique, il convient toujours de faire appel à Samsung Health Monitor. En conséquence de quoi, malgré le changement d'OS de la montre, vous pouvez récupérer toutes les données que votre ancienne Galaxy Watch a pu enregistrer.

Autre petite nouveauté : lorsque l'on télécharge une application Android sur son smartphone, celle-ci s'installe aussi automatiquement sur la Galaxy Watch 4 (à condition bien évidemment qu'elle soit compatible avec la montre connectée, bien entendu).

La Watch 4 peut tout faire et pourrait presque remplacer votre balance connectée

La montre est désormais capable d'effectuer une analyse corporelle complète, et ce, en une quinzaine de secondes. L'accessoire peut ainsi déterminer votre IMC, votre densité osseuse, votre masse musculaire, l'hydratation de votre corps, etc. Bref, elle pourrait quasiment se substituer à une balance connectée, si ce n'est qu'elle n'est pas capable d'estimer votre poids.

Samsung a également intégré une nouvelle fonctionnalité à sa montre, liée au suivi du sommeil. Attention, cela ne va peut-être pas plaire à tout le monde : la Galaxy Watch 4 est capable de détecter les ronflements de son porteur !

Prix et disponibilités des Watch 4 series

En termes de prix, les Watch 4 et Watch 4 Classic se déclinent chacune en différentes versions. Voici un récapitulatif :

Watch 4 Bluetooth – 40 mm – 269 €

Watch 4 Bluetooth – 44 mm – 299 €

Watch 4 4G – 40 mm – 319 €

Watch 4 4G – 44 mm – 349 €

Watch Classic Bluetooth – 42 mm – 369 €

Watch Classic Bluetooth – 46 mm 399 €

Watch Classic 4G – 42 mm – 419 €

Watch Classic 4G – 46 mm – 449 €

La Watch 4 est disponible en précommande à partir du 11 août jusqu'au 26 août 2022. Pour toute précommande passée avant cette date sur son site, Samsung offre 50 € de bonus reprise, 2 bracelets et 50 € de crédit valable sur le Google Play.