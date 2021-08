Samsung présente l’Exynos W920, premier SoC dédié aux montres connectées

Samsung a dévoilé l’Exynos W920 en amont de sa conférence Unpacked du 11 août. Ce nouveau processeur est le premier gravé en 5 mm et dédié aux montres connectées. Il devrait équiper la Galaxy Watch 4, qui serait annoncée lors de la Keynote.

La conférence Unpacked de Samsung du 11 août sera l’occasion de découvrir le Galaxy Z Fold 3, le Z Flip 3, mais aussi les nouveaux Buds 2. Il ne faut pas oublier la nouvelle Galaxy Watch 4. Cette dernière serait équipée d’un tout nouveau processeur que le fabricant a annoncé officiellement en amont de cette conférence. Il s’agit de l’Exynos W920.

L’Exynos W920 est le premier SoC gravé en 5 mm et dédié aux montres connectées. Il est équipé d’un modem 5G, mais aussi d’un cœur ARM Cortex M55 spécialement dédié au mode always-on-display. Samsung évoque ainsi un processeur qui permettra à la montre de tenir sept jours sans recharge et de faire parfaitement tourner son nouvel OS.

Le SoC dispose de deux cœurs ARM Cortex A55 ainsi que d’un GPU Mali G68. Il est capable d’afficher une définition au maximum de 960 x 540 pixels (ce qui est très bien pour le petit écran d’une montre) et est plus puissant à hauteur de 20% par rapport à l’Exynos 9110 qui équipait les anciennes Galaxy Watch.

La Galaxy Watch 4 promet d’être très puissante

Mais la principale qualité du processeur, c’est le fait qu’il soit extrêmement compact, regroupant par exemple la 4G et la puce GPS dans un seul composant, tout comme la RAM et le stockage. De quoi permettre beaucoup plus de souplesse pour concevoir le design. En tout cas, la Galaxy Watch 4 serait la première montre connectée à en être équipée, mais nous pourrions pourquoi pas voir l’Exynos W920 sur d’autres produits à l’avenir.

La Galaxy Watch 4 serait déclinée en deux version : une normale et une « classique », plus chic. Elle devrait miser sur son design, mais aussi sur son nouvel OS qu’on espère aussi efficace que simple à utiliser. Réponse demain lors de la conférence annuelle du constructeur. Pas sûr toutefois que Samsung s’attarde beaucoup sur ses montres, puisque ce seront sans conteste les smartphones qui prendront toute la lumière lors de l’événement.