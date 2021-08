Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : les prix des smartphones pliables dévoilés chez un revendeur français

La veille de l’annonce des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, un revendeur français a déjà vendu la mèche concernant les tarifs des smartphones pliants de Samsung. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent un nouveau modèle, ils sont moins chers que ce à quoi nous nous attendions.

Un revendeur français aurait déjà publié les prix de tous les modèles de Galaxy Z Fold et Z Flip 3, alors que leur présentation officielle n’est pas attendue avant demain. On sait désormais que les deux téléphones seront disponibles à partir du 27 août prochain, à un prix bien plus accessible que leurs prédécesseurs.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous savons tout des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais nous n’avions jusqu’à présent pas de prix précis, puisque la plupart des sources annonçaient des prix variant de quelques dizaines ou centaines d’euros. Nous savions que le Galaxy Z Flip 3 allait être beaucoup moins cher que le Galaxy Z Flip 2, et il semble qu’il en soit de même pour le Galaxy Z Fold 3.

Les deux smartphones pliants voient leur tarif baisser cette année

D’après le revendeur français, le Galaxy Z Fold 3 sera proposé à 1799 euros dans sa version avec 256 Go de stockage, et 1899 euros dans sa version avec 512 Go de stockage. C’est donc moins cher que le Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière, qui était proposé à 2020 euros en France.

Le prix du Galaxy Z Flip 3 est la meilleure surprise du lot, puisque Samsung aurait choisi de diviser le prix de près d’un tiers par rapport à la génération précédente. En effet, alors que le Galaxy Z Flip 2 était vendu à 1499 euros, le Galaxy Z Flip 3 sera proposé à partir de 1059 euros dans sa version 128 Go de stockage, et 1109 dans sa version 256 Go de stockage.

En revoyant ses prix à la baisse, on voit bien que Samsung espère démocratiser les smartphones pliants. La présentation officielle des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 aura lieu demain lors de la conférence Galaxy Unpacked. On sait déjà que le S-Pen, une coque et le chargeur seraient offerts pour toute précommande du Galaxy Z Fold 3.