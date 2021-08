Galaxy Z Fold 3 officiel : caméra sous l’écran, S Pen, Snapdragon 888, Samsung sort le grand jeu

Le Galaxy Z Fold 3 est désormais officiel. Samsung l’a annoncé lors de sa conférence Unpacked. Comme attendu, nous n’avons pas là une révolution, mais une évolution en douceur par rapport à la précédente itération. Deux choses à retenir, cependant, la compatibilité avec le S Pen ainsi que l’arrivée de la caméra sous la dalle.

Le Galaxy Z Fold 3 n’est pas une révolution. Fraîchement annoncé lors de la conférence Unpacked, le troisième modèle de la gamme veut miser sur ses acquis, tout en se remettant techniquement à jour. Nous avons donc toujours le même format, avec un écran intérieur pliable comme un livre ainsi qu’un écran extérieur. Toutefois, Samsung apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes.

Nous avons donc deux dalles Super AMOLED, une extérieure de 6,2 pouces de 2268 x 832 pixels (qui passe en 120 Hz, contrairement à celle du Z Fold 2) et une intérieure pliable de 7,6 pouces de 2208 x 1768 pixels (en 120 Hz également). La plus grande est dotée d’une caméra située directement sous la dalle. Il est vrai que c’est la moins utilisée sur ce format et plutôt que de la retirer, Samsung a préféré la camoufler. Une solution intelligente et surtout une première pour la marque. Une fois le terminal ouvert, nous avons donc un affichage plein, sans poinçon disgracieux.

Le Z Fold 3 accueille le S Pen

Cet écran est aussi compatible avec les stylets S Pen Fold Edition (49 euros) et S Pen Pro (99 euros), qui est plus grand et utilisable sur d’autres terminaux de la marque. A noter qu’ils ne sont pas compris dans la boîte du smartphone et doivent s’acheter à part (hors précommande). Le Z Fold 3 n’a pas d’encoche pour ranger le stylet, comme le Note avant lui, mais Samsung commercialise une coque qui le permet.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, nous avons un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. La batterie, quant à elle, est de 4400 mAh, ce qui peut paraître un peu juste, mais nous verrons à l’utilisation. Enfin, le module photo se compose de trois capteurs de 12 mégapixels, un principal, un ultra grand angle ainsi qu’un Telefoto. La partie photo était le point faible du Z Fold 2 et le souci ne semble pas réglé avec ce troisième modèle.

Un Z Fold 3 est doté d'un nouveau design

La partie design a quant à elle bien évolué. Nous avons toujours le même format, nous l’avons dit, mais avec des ajustements en termes de taille et de poids. Plié, le produit fait 67,1 x 158,2 x 16 mm et déplié, 128,1 x 158,2 x 6,4 mm. Sur la balance, nous avons un poids de 271 grammes, soit 11 grammes de moins que le Z Fold 2.

Pour la partie visuelle, nous avons toujours quelque chose de similaire avec un dos en aluminium (ce n’était le cas que pour le modèle Bronze Gold du Z Fold 2) et la charnière reste la même. On remarque tout de même que le module photo a légèrement changé. Il ne s’inspire pas de celui du S21 (dommage), mais adopte un alignement vertical harmonieux. Le terminal sera commercialisé en trois couleurs : argenté, noir et vert. Dernier point qui a son importance : le Z Fold 3 est désormais certifié IPX8, donc résistant à l’eau.

Un beau smartphone sur le papier, donc, qui reste toujours très cher. On se souvient que les deux premiers modèles étaient commercialisés à plus de 2000 euros. Samsung fournit ici un petit effort, puisque le Z Fold 3 est affiché à partir de 1799 euros. C’est moins, mais nous restons toujours dans le domaine de l’ultra premium. Pour se procurer un smartphone pliable à un prix plus correct, il faudra plus se tourner vers le Z Flip 3, annoncé en même temps et affiché à partir de 1059 euros. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera disponible à la vente le 27 août prochain.