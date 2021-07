Samsung TV Plus : regardez ces 57 chaînes gratuitement sur votre smartphone

Samsung lance l'application Samsung TV Plus. Grâce à elle, les propriétaires de smartphones et tablettes Samsung pourront profiter de 57 chaînes de TV gratuites et en direct. On y retrouve des programmes variés comme Vevo Pop, Bloomberg TV+, Euronews ou MTV Classics.

Tandis que les fans attendent toujours la présentation du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3 le 11 août 2021, Samsung vient de créer la surprise ce jeudi 8 juillet en lançant une nouvelle application. Baptisée Samsung TV Plus, elle permettra aux propriétaires de Samsung Smart TV, de smartphones et tablettes Samsung Galaxy de profiter de 57 chaînes en direct.

Mais à l'inverse d'un certain Molotov ou bien de MyCanal, qui proposent des contenus supplémentaires payants, Samsung assure que l'accès aux 57 chaînes actuelles et à celles à venir restera gratuit. Une bonne nouvelle donc. Avec TV Plus, le constructeur sud-coréen propose un catalogue plutôt varié, entre de la cuisine avec l'atelier des chefs, de la musique avec Vevo Pop ou MTV Classics, de l'info avec Euronews ou encore des sports mécaniques avec Motorvision.TV.

En plus d'offrir du direct et du replay, les utilisateurs pourront également mettre des chaînes en favori, définir des rappels pour se souvenir de la diffusion d'un programme en particulier, et découvrir d'autres chaînes grâce aux recommandations de Samsung. Si la formule de l'appli semble plutôt séduisante, il faut préciser que seuls les propriétaires de smartphones et tablettes Samsung pourront en profiter.

135 smartphones et tablettes Samsung compatibles avec TV Plus

À ce sujet, Samsung a publié la liste des appareils compatibles sur la fiche de l'application disponible sur le Google Play Store et le Galaxy Store. On y retrouve un total de 135 smartphones et tablettes, parmi la gamme des Galaxy S21, le Galaxy A21 ou encore la récente Galaxy Tab S7. Pour accompagner le lancement de Samsung TV Plus, l'entreprise annonce également du nouveau du côté de Samsung O, le nouvel écran d'accueil préinstallé sur l'ensemble des appareils Samsung lancés en 2021.

En effet, un nouvel onglet “Watch” fait son apparition aux côtés des boutons Play (pour accéder aux derniers jeux à la mode) et Read (pour découvrir l'actualité du moment). “Nous plaçons l'utilisation et ses besoins au coeur de tout ce que nous faisons. Le lancement de Samsung TV Plus sur mobile et tablette en France et l'intégration de l'onglet Watch sur Samsung O nous permet de proposer des chaînes de TV premium en streaming à nos consommateurs”, a déclaré Jérôme Bloch, directeur marketing et Stratégie Division mobile pour Samsung France.

Source : Samsung